До Луцька хочуть приєднати ще три об'єднані громади. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Зокрема, пропонують приєднати три об’єднані волинські громади: Гірко-Полонківську, Боратинську та Заборольську. У Боратині вважають, якщо громада спроможна то їй треба дати шанс розвиватись. Також, кажуть, є побоювання і стосовно ролі громади у великій агломерації.



Проти приєднання і в Гіркій Полонці. Ця громада утворилась майже рік тому.



Експерти ж наголошують, що приєднання до міста може відбутись лише за бажанням жителів громад. Та все ж, якщо до Луцька приєднаються всі навколишні території – це може загрожувати чималими вилученнями з бюджету.



Також у Міністерстві регіонального розвитку на Волині бачать менше громад, аніж має бути за створеним перспективним планом – 74. Тож пропонують об’єднати деякі, вже створені, ОТГ. До Липинської приєднати Підгайцівську, до Торчинської – Смолигівську й Затурцівську. Для того аби приєднатись до міста чи об’єднатись з існуючою громадою, – головам ОТГ необхідно надіслати свої пропозиції в облдержадміністрацію якнайшвидше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрупнення Луцька, а саме включення до складу міста приміських територій. Така пропозиція надійшла від Міністерства регіонального розвитку.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Зокрема, пропонують приєднати три об’єднані волинські громади: Гірко-Полонківську, Боратинську та Заборольську. У Боратині вважають, якщо громада спроможна то їй треба дати шанс розвиватись. Також, кажуть, є побоювання і стосовно ролі громади у великій агломерації.Проти приєднання і в Гіркій Полонці. Ця громада утворилась майже рік тому.Експерти ж наголошують, що приєднання до міста може відбутись лише за бажанням жителів громад. Та все ж, якщо до Луцька приєднаються всі навколишні території – це може загрожувати чималими вилученнями з бюджету.Також у Міністерстві регіонального розвитку на Волині бачать менше громад, аніж має бути за створеним перспективним планом – 74. Тож пропонують об’єднати деякі, вже створені, ОТГ. До Липинської приєднати Підгайцівську, до Торчинської – Смолигівську й Затурцівську. Для того аби приєднатись до міста чи об’єднатись з існуючою громадою, – головам ОТГ необхідно надіслати свої пропозиції в облдержадміністрацію якнайшвидше.

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