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До Луцька хочуть приєднати ще три об'єднані громади. ВІДЕО

До Луцька хочуть приєднати ще три об'єднані громади. ВІДЕО
Укрупнення Луцька, а саме включення до складу міста приміських територій. Така пропозиція надійшла від Міністерства регіонального розвитку.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Зокрема, пропонують приєднати три об’єднані волинські громади: Гірко-Полонківську, Боратинську та Заборольську. У Боратині вважають, якщо громада спроможна то їй треба дати шанс розвиватись. Також, кажуть, є побоювання і стосовно ролі громади у великій агломерації.

Проти приєднання і в Гіркій Полонці. Ця громада утворилась майже рік тому.

Експерти ж наголошують, що приєднання до міста може відбутись лише за бажанням жителів громад. Та все ж, якщо до Луцька приєднаються всі навколишні території – це може загрожувати чималими вилученнями з бюджету.

Також у Міністерстві регіонального розвитку на Волині бачать менше громад, аніж має бути за створеним перспективним планом – 74. Тож пропонують об’єднати деякі, вже створені, ОТГ. До Липинської приєднати Підгайцівську, до Торчинської – Смолигівську й Затурцівську. Для того аби приєднатись до міста чи об’єднатись з існуючою громадою, – головам ОТГ необхідно надіслати свої пропозиції в облдержадміністрацію якнайшвидше.


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Теги: приєднання, Гіркополонківська ОТГ, Боратинська ОТГ, Луцьк, децентралізація, Заборольська ОТГ
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Коментарі 3
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Ідіть на....й,не хай Луцьк далі....,нам і так не погано.
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Підтримую!!!!!Якщо щось будемо збирати підписи і робити мітинги проти приєднання,а потрібно буде, то і машини вам спалимо, взагалі У***ли.
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Можливо до Боратина варто Луцьк приєднати!
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