26 жовтня на Волині: гортаючи календар

Володимир Лис (на фото).



Крім того, особисте свято сьогодні у начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка.



Також день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкому Юрій Вербич, проректор з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василь Подляшаник, депутат Луцької міської ради Аркадій Соломатін, один з лідерів ультрас луцької "Волині" Тарас Третяк.





За православним календарем 26 жовтня іменини святкують ті, кого нарекли Микитами.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.



У 2012 році в Луцьку

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