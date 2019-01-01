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26 жовтня на Волині: гортаючи календар

26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник Володимир Лис (на фото).

Крім того, особисте свято сьогодні у начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка.

Також день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкому Юрій Вербич, проректор з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василь Подляшаник, депутат Луцької міської ради Аркадій Соломатін, один з лідерів ультрас луцької "Волині" Тарас Третяк.


За православним календарем 26 жовтня іменини святкують ті, кого нарекли Микитами.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.

У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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