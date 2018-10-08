У Луцьку стартував міжнародний конкурс бандуристів. ФОТО
Сьогодні, 08:26
З 25 до 27 жовтня у Луцьку відбуватиметься Міжнародний конкурс бандуристів “Волинський кобзарик”.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Його ініціаторами традиційно є Волинський обласний осередок Національної спілки кобзарів України (голова правління - Валентина Пилипчук, Заслужений працівник культури України).
Подібні заходи популяризують національну культуру, кобзарське мистецтва, як складову частину патріотичного виховання молоді, дають можливість розвиватися талановитим дітям.
У п'ятницю, 25 жовтня, відбулося офіційне відкриття заходу.
Цьогоріч у конкурсі беруть участь 272 виконавці та 15 родинних ансамблів: учні мистецьких шкіл та студій, виконавці - аматори, родинні ансамблі бандуристів. Конкурс відбувається за фінансової та організаційної підтримки міської ради.
Нагородження переможців конкурсу та заключний концерт лауреатів і гостей відбудеться у Палаці культури міста Луцька 27 жовтня о 14.00 год. Під час церемонії закриття учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця, отримають звання лауреата, спеціальні дипломи і сувеніри.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Його ініціаторами традиційно є Волинський обласний осередок Національної спілки кобзарів України (голова правління - Валентина Пилипчук, Заслужений працівник культури України).
Подібні заходи популяризують національну культуру, кобзарське мистецтва, як складову частину патріотичного виховання молоді, дають можливість розвиватися талановитим дітям.
У п'ятницю, 25 жовтня, відбулося офіційне відкриття заходу.
Цьогоріч у конкурсі беруть участь 272 виконавці та 15 родинних ансамблів: учні мистецьких шкіл та студій, виконавці - аматори, родинні ансамблі бандуристів. Конкурс відбувається за фінансової та організаційної підтримки міської ради.
Нагородження переможців конкурсу та заключний концерт лауреатів і гостей відбудеться у Палаці культури міста Луцька 27 жовтня о 14.00 год. Під час церемонії закриття учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця, отримають звання лауреата, спеціальні дипломи і сувеніри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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