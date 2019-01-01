Лучан кличуть на Свято Подяки





Про це інформують на сайті



З 14-ї години на Театральному майдані розпочнуться виступи духових оркестрів, «Країна здоров’я» презентує клуб здорового способу життя, а бджолярі виставлять свою продукцію. Діятимуть клубу сімейних цінностей та скаутський «Клуб Слідопитів».



У концертній програмі, що розпочнеться о 16-ій годині у Палаці культури, виступатимуть хор та оркестр “Класика”, госпел хор «NotaHeaven», госпел бенд «ETERNITY», дитячий хор з Ковеля, дует «Music Multiplication», а також інші гурти та солісти.



Захід проходитиме за підтримки телеканалу «Надія» та Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го листопада о 16.00 год. у Палаці культури міста Луцька відбудеться Свято Подяки. Захід проходитиме з ініціативи церкви Адвентистів Сьомого Дня за участю представників громад Волинської області.Про це інформують на сайті Луцької міської ради З 14-ї години на Театральному майдані розпочнуться виступи духових оркестрів, «Країна здоров’я» презентує клуб здорового способу життя, а бджолярі виставлять свою продукцію. Діятимуть клубу сімейних цінностей та скаутський «Клуб Слідопитів».У концертній програмі, що розпочнеться о 16-ій годині у Палаці культури, виступатимуть хор та оркестр “Класика”, госпел хор «NotaHeaven», госпел бенд «ETERNITY», дитячий хор з Ковеля, дует «Music Multiplication», а також інші гурти та солісти.Захід проходитиме за підтримки телеканалу «Надія» та Луцької міської ради.

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