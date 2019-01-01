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Лучан кличуть на Свято Подяки

Лучан кличуть на Свято Подяки
3-го листопада о 16.00 год. у Палаці культури міста Луцька відбудеться Свято Подяки. Захід проходитиме з ініціативи церкви Адвентистів Сьомого Дня за участю представників громад Волинської області.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

З 14-ї години на Театральному майдані розпочнуться виступи духових оркестрів, «Країна здоров’я» презентує клуб здорового способу життя, а бджолярі виставлять свою продукцію. Діятимуть клубу сімейних цінностей та скаутський «Клуб Слідопитів».

У концертній програмі, що розпочнеться о 16-ій годині у Палаці культури, виступатимуть хор та оркестр “Класика”, госпел хор «NotaHeaven», госпел бенд «ETERNITY», дитячий хор з Ковеля, дует «Music Multiplication», а також інші гурти та солісти.

Захід проходитиме за підтримки телеканалу «Надія» та Луцької міської ради.

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Теги: Свято Подяки, Палац культури
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