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Сполучає кілька сіл: на Волині просять відремонтувати дорогу

Сполучає кілька сіл: на Волині просять відремонтувати дорогу
Мешканці сіл у Камінь-Каширському та Любешівському районах просять відремонтувати частину ділянки дороги Т-03-08.

Про це йшлося 24 жовтня під час засідання 25-ї сесії Волинської обласної ради, пишуть Волинські новини.

Депутат Анатолій Філюк скерував запит до в. о. голови облдержадміністрації Олександра Киричука щодо ремонту ділянки дороги Т-03-08 Камінь-Каширський–Грудки–Видерта–Велика Глуша–Погулянка–В’язівне–Любешів.

«До мене звернулися мешканці сіл Грудки, Видерта, Велика Глуша, Погулянка та В’язівне Камінь-Каширського і Любешівського районів для вирішення питання ремонту дороги Т-03-08 на частині ділянки Камінь-Каширський–Грудки–Видерта–Велика Глуша–Погулянка–В’язівне–Любешів», – сказав обранець громади.

Він звернув увагу, що вказана ділянка дороги – важлива транспортна гілка для мешканців Камінь-Каширського та Любешівського районів, які їздять до райцентрів на лікування, навчання чи вирішення інших соціальних питань.

Тому депутат закликав вирішити питання фінансування та проведення ремонтних робіт вказаного автошляху протягом 2019–2020 років.

Депутати підтримали запит колеги.

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Теги: дорога, ремонт, Грудки, Видерта, Велика Глуша, Погулянка, В’язівне
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