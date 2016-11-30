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В Україні можуть повернути призов до армії з 18 років

В Україні можуть повернути призов до армії з 18 років
Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

Відповідну ініціативу озвучили в Офісі президента під час робочої наради, і її підтримав Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Армія Inform.

За словами начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковника Миколи Качаненка, в питаннях призову до лав ЗСУ існують певні розбіжності між законом про військову службу та президентським указом про призов.

У законодавчому документі йдеться, що призову підлягають громадяни, яким виповнилося 18 років, а відповідно до останніх президентських указів, призивали громадян з 20 років.

– Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молода людина, зазвичай, після закінчення школи чи коледжу намагається влаштуватися в житті – хтось починає працювати, хтось заводить сім’ю. І в подальшому хлопець розглядає службу в армії як небажану, – сказав офіцер.

Також на нараді підняли питання збільшення суми штрафів щодо неявки за повісткою та інші законодавчі ініціативи щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку.

– Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф у 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання не позбавлення волі, а лише обмеження.

Найсуворіший наш суд у кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити у війську, – вважає Качаненко.

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Теги: призов, армія, ЗСУ
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