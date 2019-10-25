вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити

Прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити
В Україна є люди, яким здається, що якщо не сплатити штраф за порушення ПДР, нічого страшного не трапиться. Але це не так.

Штрафники потрапляють під державні санкції, повідомляють Факти.

Терміни сплати штрафу: після того, як був накладений штраф, у водія є 10 діб на те, щоб його оскаржити, і 15 діб, щоб провести добровільну оплату.

Покарання за прострочений штраф: якщо постанова про штраф не піддавалася оскарженню, а оплата штрафів не була проведена у встановлений законом період, постанова направляється до виконавчої служби, а стягнення здійснюється в примусовому порядку.

Якщо справа дійшла до примусового виконання постанови, водієві доведеться:

- відшкодувати витрати, які держава зазнала через примусовий порядок стягнення;
- оплатити штраф у двократному розмірі.

При цьому, державний виконавець може прийти додому для опису майна, накласти арешт на майно (в тому числі автомобіль або квартиру), заарештувати частину заробітної плати, через суд заборонити виїзд за кордон тощо.

Тому, якщо не сплатили штраф поліції, будьте готові, що під час виїзду за кордон прикордонники можуть заборонити перетин кордону. При цьому, ніхто не відшкодовує витрати на дорогу до кордону і назад, а також на оплату місця проживання за кордоном або оплату вартості путівки.

У разі накладення арешту на автомобіль, може очікувати така неприємність як тимчасове затримання автомобіля поліцією у дорозі під час спрацьовування системи Рубіж і евакуація його на штрафмайданчик. Повернути автомобіль можна буде тільки після сплати боргу та закриття виконавчого провадження. Витрати на евакуацію, транспортування і перебування автомобіля на штрафмайданчику також не повернуть.

Три способи оплати штрафу:
- в найближчому банківському відділенні, за реквізитами районного Держказначейства;
- через Приват24;
- за допомогою мобільного додатку для iOS та Android від shtrafua.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штраф, порушення, правила дорожнього руху, санкції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сполучає кілька сіл: на Волині просять відремонтувати дорогу
Сьогодні, 07:15
Прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити
Сьогодні, 06:42
Лучан кличуть на Свято Подяки
Сьогодні, 04:14
У Японії вкрали діамант за 1,8 мільйона доларів
Сьогодні, 03:08
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
Сьогодні, 02:31
Схожі новини
Повідомили, коли в Україні запрацює відеофіксація порушень ПДР Повідомили, коли в Україні запрацює відеофіксація порушень ПДР
14 серпень, 02:38
Зеленський заплатить штраф за демонстрацію бюлетеня Зеленський заплатить штраф за демонстрацію бюлетеня
13 травень, 16:41
На Волині оштрафували Зеленського На Волині оштрафували Зеленського
03 квітень, 15:08
Волинянину «впаяли» штраф за продаж підробленого алкоголю Волинянину «впаяли» штраф за продаж підробленого алкоголю
11 березень, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сполучає кілька сіл: на Волині просять відремонтувати дорогу
Сьогодні, 07:15
 0
Прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити
Сьогодні, 06:42
 0
Лучан кличуть на Свято Подяки
Сьогодні, 04:14
 0
У Японії вкрали діамант за 1,8 мільйона доларів
Сьогодні, 03:08
 0
У Луцьку з професійним святом привітали автомобілістів та дорожників. ФОТО
Сьогодні, 02:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿