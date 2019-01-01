У Японії вкрали діамант за 1,8 мільйона доларів
Сьогодні, 03:08
У японському місті Йокогама невідомі викрали діамант вагою у 50 каратів і вартістю близько $1,8 млн.
Про це повідомляє the Бабель.
Дорогоцінний камінь вкрали з виставки, яка проходила в конференц-центрі Pacifico Yokohama у прибережній частині міста Йокогама (35 км від Токіо).
24 жовтня в 17:00 за місцевим часом охоронець обходив експозицію і не помітив нічого підозрілого, однак вже о 18:00, при закритті працівник виставки заявив, що дорогоцінного каменя немає на місці, а вітрина, під якою його тримали, відкрита.
Він повідомив про зникнення діаманта правоохоронцям.
Поліція вважає, що діамант вкрали незадовго до закриття виставки, група грабіжників діяла швидко і професійно.
Також є припущення, що у злочинців був спільник серед працівників виставкового центру.
Чому не спрацювала сигналізація і чи вдалося щось зʼясувати при перегляді камер спостереження, поки не повідомляється.
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Про це повідомляє the Бабель.
Дорогоцінний камінь вкрали з виставки, яка проходила в конференц-центрі Pacifico Yokohama у прибережній частині міста Йокогама (35 км від Токіо).
24 жовтня в 17:00 за місцевим часом охоронець обходив експозицію і не помітив нічого підозрілого, однак вже о 18:00, при закритті працівник виставки заявив, що дорогоцінного каменя немає на місці, а вітрина, під якою його тримали, відкрита.
Він повідомив про зникнення діаманта правоохоронцям.
Поліція вважає, що діамант вкрали незадовго до закриття виставки, група грабіжників діяла швидко і професійно.
Також є припущення, що у злочинців був спільник серед працівників виставкового центру.
Чому не спрацювала сигналізація і чи вдалося щось зʼясувати при перегляді камер спостереження, поки не повідомляється.
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