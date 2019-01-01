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Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь

Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» під час патрулювання у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки побачили неповнолітніх, котрі посеред білого дня розпивали алкогольні напої.

Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у фейсбуці.

Інспектори роз'яснили неповнолітнім, що такі дії трактуються як порушення закону і те, що розпивати алкоголь шкідливо.

Останні, усвідомивши протиправність своїх дій, у присутності муніципалів вилили вміст пляшок та запевнили, що надалі такого повторювати не будуть.

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Теги: муніципали, алкоголь, парк, Луцьк
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