Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь
Сьогодні, 09:14
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» під час патрулювання у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки побачили неповнолітніх, котрі посеред білого дня розпивали алкогольні напої.
Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у фейсбуці.
Інспектори роз'яснили неповнолітнім, що такі дії трактуються як порушення закону і те, що розпивати алкоголь шкідливо.
Останні, усвідомивши протиправність своїх дій, у присутності муніципалів вилили вміст пляшок та запевнили, що надалі такого повторювати не будуть.
Головне зображення ілюстративне
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Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у фейсбуці.
Інспектори роз'яснили неповнолітнім, що такі дії трактуються як порушення закону і те, що розпивати алкоголь шкідливо.
Останні, усвідомивши протиправність своїх дій, у присутності муніципалів вилили вміст пляшок та запевнили, що надалі такого повторювати не будуть.
Головне зображення ілюстративне
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