Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь

Інспектори відділу «Група швидкого реагування» під час патрулювання у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки побачили неповнолітніх, котрі посеред білого дня розпивали алкогольні напої.Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у фейсбуці.Інспектори роз'яснили неповнолітнім, що такі дії трактуються як порушення закону і те, що розпивати алкоголь шкідливо.Останні, усвідомивши протиправність своїх дій, у присутності муніципалів вилили вміст пляшок та запевнили, що надалі такого повторювати не будуть.