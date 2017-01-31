«Підприємець і так виживає з останніх сил», – волинський депутат про нові закони





На цьому наголосив депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук, пише "



Із його слів, будь-який товар можна поміняти в магазинах – у цьому нема проблем.



"Донавантажувати сьогодні підприємця, який і так є в стагнації, виживає з останніх сил? Хто їх буде вчити обслуговувати ці касові апарати, де ті касові апарти будуть кувати? Податківці мовчать. Я розумію, бо вони – це наймана робоча сила, їм все зручно, адже вони отримують щомісяця заробітну плату. І ніколи не були на місці підприємців. А щоб судити людину, треба взути її взуття і почати жити цими думками. Жоден податківець не створив підприємцю жодне робоче місце, тому він не має права вибирати такі жорсткі закони", – зазначив депутат.



Олександр Омельчук запевнив, що потрібне перехідний період.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові закони щодо ФОПів – не про захист споживачів, адже споживачі і так захищені.На цьому наголосив депутат Волинської обласної ради, пише " Конкурент ".Із його слів, будь-який товар можна поміняти в магазинах – у цьому нема проблем."Донавантажувати сьогодні підприємця, який і так є в стагнації, виживає з останніх сил? Хто їх буде вчити обслуговувати ці касові апарати, де ті касові апарти будуть кувати? Податківці мовчать. Я розумію, бо вони – це наймана робоча сила, їм все зручно, адже вони отримують щомісяця заробітну плату. І ніколи не були на місці підприємців. А щоб судити людину, треба взути її взуття і почати жити цими думками. Жоден податківець не створив підприємцю жодне робоче місце, тому він не має права вибирати такі жорсткі закони", – зазначив депутат.Олександр Омельчук запевнив, що потрібне перехідний період.

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