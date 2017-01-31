вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Підприємець і так виживає з останніх сил», – волинський депутат про нові закони

«Підприємець і так виживає з останніх сил», – волинський депутат про нові закони
Нові закони щодо ФОПів – не про захист споживачів, адже споживачі і так захищені.

На цьому наголосив депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук, пише "Конкурент".

Із його слів, будь-який товар можна поміняти в магазинах – у цьому нема проблем.

"Донавантажувати сьогодні підприємця, який і так є в стагнації, виживає з останніх сил? Хто їх буде вчити обслуговувати ці касові апарати, де ті касові апарти будуть кувати? Податківці мовчать. Я розумію, бо вони – це наймана робоча сила, їм все зручно, адже вони отримують щомісяця заробітну плату. І ніколи не були на місці підприємців. А щоб судити людину, треба взути її взуття і почати жити цими думками. Жоден податківець не створив підприємцю жодне робоче місце, тому він не має права вибирати такі жорсткі закони", – зазначив депутат.

Олександр Омельчук запевнив, що потрібне перехідний період.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Омельчук, закони, підприємці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік-моряк влаштував дружині та малюку неймовірну виписку з рівненського пологового. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
«Підприємець і так виживає з останніх сил», – волинський депутат про нові закони
Сьогодні, 10:01
26 жовтня – Іверської ікони Богоматері: традиції і заборони свята
Сьогодні, 09:40
Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь
Сьогодні, 09:14
У Луцьку стартував міжнародний конкурс бандуристів. ФОТО
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Закон про касові апарати: як на Волині підприємці готуються до нововведення. ВІДЕО Закон про касові апарати: як на Волині підприємці готуються до нововведення. ВІДЕО
21 жовтень, 18:17
У Володимирі масово закриваються підприємці У Володимирі масово закриваються підприємці
31 січень, 2017, 11:43
Підприємці не хочуть мати справ із Волинською митницею Підприємці не хочуть мати справ із Волинською митницею
28 липень, 2016, 20:24
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 жовтня
25 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік-моряк влаштував дружині та малюку неймовірну виписку з рівненського пологового. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
 0
«Підприємець і так виживає з останніх сил», – волинський депутат про нові закони
Сьогодні, 10:01
 0
26 жовтня – Іверської ікони Богоматері: традиції і заборони свята
Сьогодні, 09:40
 0
Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь
Сьогодні, 09:14
 0
У Луцьку стартував міжнародний конкурс бандуристів. ФОТО
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿