«Підприємець і так виживає з останніх сил», – волинський депутат про нові закони
Сьогодні, 10:01
Нові закони щодо ФОПів – не про захист споживачів, адже споживачі і так захищені.
На цьому наголосив депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук, пише "Конкурент".
Із його слів, будь-який товар можна поміняти в магазинах – у цьому нема проблем.
"Донавантажувати сьогодні підприємця, який і так є в стагнації, виживає з останніх сил? Хто їх буде вчити обслуговувати ці касові апарати, де ті касові апарти будуть кувати? Податківці мовчать. Я розумію, бо вони – це наймана робоча сила, їм все зручно, адже вони отримують щомісяця заробітну плату. І ніколи не були на місці підприємців. А щоб судити людину, треба взути її взуття і почати жити цими думками. Жоден податківець не створив підприємцю жодне робоче місце, тому він не має права вибирати такі жорсткі закони", – зазначив депутат.
Олександр Омельчук запевнив, що потрібне перехідний період.
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На цьому наголосив депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук, пише "Конкурент".
Із його слів, будь-який товар можна поміняти в магазинах – у цьому нема проблем.
"Донавантажувати сьогодні підприємця, який і так є в стагнації, виживає з останніх сил? Хто їх буде вчити обслуговувати ці касові апарати, де ті касові апарти будуть кувати? Податківці мовчать. Я розумію, бо вони – це наймана робоча сила, їм все зручно, адже вони отримують щомісяця заробітну плату. І ніколи не були на місці підприємців. А щоб судити людину, треба взути її взуття і почати жити цими думками. Жоден податківець не створив підприємцю жодне робоче місце, тому він не має права вибирати такі жорсткі закони", – зазначив депутат.
Олександр Омельчук запевнив, що потрібне перехідний період.
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