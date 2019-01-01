Чоловік-моряк влаштував дружині та малюку неймовірну виписку з рівненського пологового. ВІДЕО





Про це повідомляє місцеве видання



Біла доріжка, пневмогирдянди, величезний казковий ведмідь, аніматори і, звичайно, квіти!



Таку зустріч для своєї дружини Світлани влаштував чоловік Олексій Токарєв. Він моряк, зараз знаходиться у плаванні. Днями у нього народилась третя донечка Даринка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 25 жовтня, під стінами Рівненського обласного перинатального центру відбувалася грандіозна та яскрава виписка.Про це повідомляє місцеве видання ЧаРівне Біла доріжка, пневмогирдянди, величезний казковий ведмідь, аніматори і, звичайно, квіти!Таку зустріч для своєї дружинивлаштував чоловік. Він моряк, зараз знаходиться у плаванні. Днями у нього народилась третя донечка

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