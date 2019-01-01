Дискотека монстрів та майстер-класи: «ПортCity» запрошує на ярмарок «Halloween»*





31 жовтня з 16:00 розпочнеться безкоштовний аквагрим та тематичні майстер-класи, 17:00 моторошний показ від MZM, 17:30 — парад дитячих та дорослих костюмів та дискотека монстрів з конфетті та димом.



На гостей в кращих костюмах чекають «жахливо круті подарунки» від магазину побутової техніки «Фокстрот».



«Ух, рівень страху зашкалює! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» відбудеться «HALLOWEENHANDMADE ярмарок».31 жовтня з 16:00 розпочнеться безкоштовний аквагрим та тематичні майстер-класи, 17:00 моторошний показ від MZM, 17:30 — парад дитячих та дорослих костюмів та дискотека монстрів з конфетті та димом.На гостей в кращих костюмах чекають «жахливо круті подарунки» від магазину побутової техніки «Фокстрот».«Ух, рівень страху зашкалює! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!», - йдеться у дописі.

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