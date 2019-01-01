Просять допомогти хворій матері волинського військовослужбовця

Небайдужих громадян просять допомогти матері військовослужбовця з Волині, який зараз перебуває на сході України.Про це у Facebook написалаУ 45-річної жительки села Здомишель Ратнівського районувиявили лейомієлосаркому матки. Наразі жінка в стані післяопераційного втручання у реанімації Ратнівської ЦРЛ.Мама трьох дітей, 2 дівчинки ще ходять в школу, син на даний момент в АТО."Як тільки вона трішки набереться сил, будуть везти в онко міста Луцьк. Всіх небайдужих просимо відгукнутися на наше горе", - йдеться у дописі.У жінки є троє дітей - дві дівчинки ще ходять в школу, а старший син захищає Україну в зоні проведення ООС.Номер карти Приватбанк похресниці:5168742709050920Скакун Ольга Леонідівна