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Просять допомогти хворій матері волинського військовослужбовця

Просять допомогти хворій матері волинського військовослужбовця
Небайдужих громадян просять допомогти матері військовослужбовця з Волині, який зараз перебуває на сході України.

Про це у Facebook написала Ольга Скакун.

У 45-річної жительки села Здомишель Ратнівського району Марії Шишко виявили лейомієлосаркому матки. Наразі жінка в стані післяопераційного втручання у реанімації Ратнівської ЦРЛ.

Мама трьох дітей, 2 дівчинки ще ходять в школу, син на даний момент в АТО.

"Як тільки вона трішки набереться сил, будуть везти в онко міста Луцьк. Всіх небайдужих просимо відгукнутися на наше горе", - йдеться у дописі.

У жінки є троє дітей - дві дівчинки ще ходять в школу, а старший син захищає Україну в зоні проведення ООС.

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5168742709050920
Скакун Ольга Леонідівна

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Теги: Волинь, Ратно, допомога
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