Просять допомогти хворій матері волинського військовослужбовця
Сьогодні, 08:10
Небайдужих громадян просять допомогти матері військовослужбовця з Волині, який зараз перебуває на сході України.
Про це у Facebook написала Ольга Скакун.
У 45-річної жительки села Здомишель Ратнівського району Марії Шишко виявили лейомієлосаркому матки. Наразі жінка в стані післяопераційного втручання у реанімації Ратнівської ЦРЛ.
Мама трьох дітей, 2 дівчинки ще ходять в школу, син на даний момент в АТО.
"Як тільки вона трішки набереться сил, будуть везти в онко міста Луцьк. Всіх небайдужих просимо відгукнутися на наше горе", - йдеться у дописі.
У жінки є троє дітей - дві дівчинки ще ходять в школу, а старший син захищає Україну в зоні проведення ООС.
Номер карти Приватбанк похресниці:
5168742709050920
Скакун Ольга Леонідівна
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Про це у Facebook написала Ольга Скакун.
У 45-річної жительки села Здомишель Ратнівського району Марії Шишко виявили лейомієлосаркому матки. Наразі жінка в стані післяопераційного втручання у реанімації Ратнівської ЦРЛ.
Мама трьох дітей, 2 дівчинки ще ходять в школу, син на даний момент в АТО.
"Як тільки вона трішки набереться сил, будуть везти в онко міста Луцьк. Всіх небайдужих просимо відгукнутися на наше горе", - йдеться у дописі.
У жінки є троє дітей - дві дівчинки ще ходять в школу, а старший син захищає Україну в зоні проведення ООС.
Номер карти Приватбанк похресниці:
5168742709050920
Скакун Ольга Леонідівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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