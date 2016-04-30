У великих містах хочуть заборонити рух вантажівок





Чергова ініціатива від нардепів (законопроект №2296) цього разу стосується вантажного транспорту та його впливу на довкілля, - повідомляє



У пояснювальній записці до документа йдеться, що автотранспорт, разом із підприємствами добувної та переробної промисловості, а також теплоенергетики, є одним із головних забруднювачів атмосферного повітря.



Також наводиться інформація про те, що викиди діоксиду сірки від пересувних джерел забруднення щороку зростають, від 16,6 т у 2016 р., до 17,6 т у 2018 р., а Україна, за наведеною авторами записки інформацією, вже не один рік знаходиться серед лідерів країн світу, в яких найгірший стан атмосферного повітря.



Документ пропонує впровадити обмеження на рух вантажного транспорту в містах з населенням від 250 тис. осіб і більше. Рух вантажівок з повною масою понад 8 тонн у таких населених пунктах пропонують заборонити з 6 до 11, та з 17 до 21 години, щоденно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає встановлення обмеження руху вантажівок у великих містах.Чергова ініціатива від нардепів (законопроект №2296) цього разу стосується вантажного транспорту та його впливу на довкілля, - повідомляє Твоя машина У пояснювальній записці до документа йдеться, що автотранспорт, разом із підприємствами добувної та переробної промисловості, а також теплоенергетики, є одним із головних забруднювачів атмосферного повітря.Також наводиться інформація про те, що викиди діоксиду сірки від пересувних джерел забруднення щороку зростають, від 16,6 т у 2016 р., до 17,6 т у 2018 р., а Україна, за наведеною авторами записки інформацією, вже не один рік знаходиться серед лідерів країн світу, в яких найгірший стан атмосферного повітря.Документ пропонує впровадити обмеження на рух вантажного транспорту в містах з населенням від 250 тис. осіб і більше. Рух вантажівок з повною масою понад 8 тонн у таких населених пунктах пропонують заборонити з 6 до 11, та з 17 до 21 години, щоденно.

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