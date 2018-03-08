Колишній український футболіст з Волині не потиснув руку супернику, який назвав його бандерівцем. ВІДЕО

Польсько-український футболістне потиснув руку супернику, який назвав його бандерівцем.Тарас Романчук проігнорував простягнуту руку суперника перед початком матчу чемпіонату Польщі, - пише УНІАН.Півзахисник клубу "Ягеллонія", уродженець Волині Тарас Романчук, який в 2018 році змінив громадянство з українського на польське, демонстративно відмовився від рукостискання з капітаном "Вісли". Інцидент стався перед початком матчу 13-го туру чемпіонату Польщі.Романчук потиснув руки арбітрам, однак проігнорував простягнуту руку Фурмана. Колишній українець також не став тиснути руку супернику, коли всі гравці обмінювалися рукостисканнями.Справа в тому, що в лютому під час матчу між "Віслою" і "Ягеллонією" на полі виникла сутичка, в ході якої Фурман щось сказав Романчуку. Після гри екс-українець сказав, що Фурман назвав його "бандерівцем". Польський футбольний союз розслідував інцидент, після чого обидва футболісти пообіцяли, що подібне не повториться.Зазначимо, що всю свою кар'єру на професійному рівні Романчук проводить у Польщі. У минулому році він дебютував за польську збірну.