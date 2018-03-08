Колишній український футболіст з Волині не потиснув руку супернику, який назвав його бандерівцем. ВІДЕО
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Польсько-український футболіст Тарас Романчук не потиснув руку супернику, який назвав його бандерівцем.
Тарас Романчук проігнорував простягнуту руку суперника перед початком матчу чемпіонату Польщі, - пише УНІАН.
Півзахисник клубу "Ягеллонія", уродженець Волині Тарас Романчук, який в 2018 році змінив громадянство з українського на польське, демонстративно відмовився від рукостискання з капітаном "Вісли" Домініком Фурманом. Інцидент стався перед початком матчу 13-го туру чемпіонату Польщі.
Романчук потиснув руки арбітрам, однак проігнорував простягнуту руку Фурмана. Колишній українець також не став тиснути руку супернику, коли всі гравці обмінювалися рукостисканнями.
Справа в тому, що в лютому під час матчу між "Віслою" і "Ягеллонією" на полі виникла сутичка, в ході якої Фурман щось сказав Романчуку. Після гри екс-українець сказав, що Фурман назвав його "бандерівцем". Польський футбольний союз розслідував інцидент, після чого обидва футболісти пообіцяли, що подібне не повториться.
Зазначимо, що всю свою кар'єру на професійному рівні Романчук проводить у Польщі. У минулому році він дебютував за польську збірну.
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Тарас Романчук проігнорував простягнуту руку суперника перед початком матчу чемпіонату Польщі, - пише УНІАН.
Півзахисник клубу "Ягеллонія", уродженець Волині Тарас Романчук, який в 2018 році змінив громадянство з українського на польське, демонстративно відмовився від рукостискання з капітаном "Вісли" Домініком Фурманом. Інцидент стався перед початком матчу 13-го туру чемпіонату Польщі.
Романчук потиснув руки арбітрам, однак проігнорував простягнуту руку Фурмана. Колишній українець також не став тиснути руку супернику, коли всі гравці обмінювалися рукостисканнями.
Справа в тому, що в лютому під час матчу між "Віслою" і "Ягеллонією" на полі виникла сутичка, в ході якої Фурман щось сказав Романчуку. Після гри екс-українець сказав, що Фурман назвав його "бандерівцем". Польський футбольний союз розслідував інцидент, після чого обидва футболісти пообіцяли, що подібне не повториться.
Зазначимо, що всю свою кар'єру на професійному рівні Романчук проводить у Польщі. У минулому році він дебютував за польську збірну.
Podobno Furman dalej czeka... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn— Krzysztof Gorwa (@Drogba217Kris) 27 жовтня 2019 р.
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