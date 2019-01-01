Професійна дитяча трупа покаже у Луцьку мюзикл світового рівня





Показ відбудеться 15 листопада у музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка, - повідомляють у прес-службі Руху Реформації. Волинь



Команда творців популярних дитячих шоу та сімейних мюзиклів під керівництвом заслуженого працівника культури України Ігоря Галенка запрошують дітей і батьків на неймовірно захоплюючу, пізнавальну і розважальну виставу «Ти особливий».



В основу оригінального сюжету лягла ідея американського письменника Макса Лукадо.



Унікальність цього театрального проекту полягає в тому, що артистами, які виконують всі ролі, співають всі пісні і танцюють всі хореографічні номери, є тільки діти – це професійна дитяча трупа, сформована з талановитих дітей саме для участі у цьому проекті.



Авторами і постановниками вистави виступають досвідчені професіонали, які брали участь у великих творчих проектах в різних містах України та за її межами – сценаристи, режисери, композитори, балетмейстери, педагоги з пластики і вокалу, дизайнери, відео-інженери, аранжувальники, художники-декоратори, звукорежисери, художники зі світла та інші.



Квитки можна придбати

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