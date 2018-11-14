Найбільше постраждала внучка водія: деталі автотрощі із КамАЗом в Горохові





Найбільше у цій аварія постраждала восьмирічна дівчинка, пише сайт газети "



Раніше повідомляли, що водій та пасажирка легковика отримали травми, з якими звернулися до медиків. На місці події працювали рятувальники.



Наразі ж відомо, що 29-річний водій вантажівки з Іваничівщини не врахував погодніх умов, не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого КАМАЗ зіткнувся з автомобілем «Москвич», за кермом якого був 58-літній житель Скобелки, а в салоні – донька і внучка.



У результаті ДТП водій і пасажири легковика потрапили в реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із струсами мозку та іншими травмами. Найбільше травм отримала саме дитина.



Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 28 жовтня, в Горохові на вулиці Шевченка вантажівка КамАЗ зіткнулася з легковим автомобілем.Найбільше у цій аварія постраждала восьмирічна дівчинка, пише сайт газети " Волинь ".Раніше повідомляли, що, з якими звернулися до медиків. На місці події працювали рятувальники.Наразі ж відомо, що 29-річний водій вантажівки з Іваничівщини не врахував погодніх умов, не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого КАМАЗ зіткнувся з автомобілем «Москвич», за кермом якого був 58-літній житель Скобелки, а в салоні – донька і внучка.У результаті ДТП водій і пасажири легковика потрапили в реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із струсами мозку та іншими травмами. Найбільше травм отримала саме дитина.Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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