Найбільше постраждала внучка водія: деталі автотрощі із КамАЗом в Горохові
Сьогодні, 08:47
Учора, 28 жовтня, в Горохові на вулиці Шевченка вантажівка КамАЗ зіткнулася з легковим автомобілем.
Найбільше у цій аварія постраждала восьмирічна дівчинка, пише сайт газети "Волинь".
Раніше повідомляли, що водій та пасажирка легковика отримали травми, з якими звернулися до медиків. На місці події працювали рятувальники.
Наразі ж відомо, що 29-річний водій вантажівки з Іваничівщини не врахував погодніх умов, не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого КАМАЗ зіткнувся з автомобілем «Москвич», за кермом якого був 58-літній житель Скобелки, а в салоні – донька і внучка.
У результаті ДТП водій і пасажири легковика потрапили в реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із струсами мозку та іншими травмами. Найбільше травм отримала саме дитина.
Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Найбільше у цій аварія постраждала восьмирічна дівчинка, пише сайт газети "Волинь".
Раніше повідомляли, що водій та пасажирка легковика отримали травми, з якими звернулися до медиків. На місці події працювали рятувальники.
Наразі ж відомо, що 29-річний водій вантажівки з Іваничівщини не врахував погодніх умов, не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого КАМАЗ зіткнувся з автомобілем «Москвич», за кермом якого був 58-літній житель Скобелки, а в салоні – донька і внучка.
У результаті ДТП водій і пасажири легковика потрапили в реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із струсами мозку та іншими травмами. Найбільше травм отримала саме дитина.
Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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