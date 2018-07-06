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Волиняни боргують за газ понад 390 мільйонів

Волиняни боргують за газ понад 390 мільйонів
Понад 390 млн гривень заборгували споживачі Волині за природний газ.

Про це повідомляє ТОВ «Волиньгаз Збут».

Для того, щоб уникнути припинення газопостачання, "Волиньгаз збут" пропонує боржникам укласти договір реструктуризації боргу зі складанням графіку його погашення. Завдяки наполегливій роботі із неплатниками з початку року заборгованість зменшилась на 26,5 %.

Майже 100 % заборгованості перед ТОВ "Волиньгаз збут" становлять нарахування, не сплачені побутовими споживачами. Станом на 1 жовтня клієнти боргують постачальнику 391 млн грн. за спожитий газ. Лише у вересні компанія направила боржникам майже 3 тис. повідомлень та попереджень про припинення газопостачання. З початку року до суду подано понад 415 позовів про стягнення заборгованості за спожитий газ на загальну суму 3,5 млн грн. Через значні неплатежі припинене постачання газу майже 2,1 тис. боржникам.

"З настанням холодів обсяги споживання газу зростають. Відповідно зростуть і нарахування. Від своєчасної та повної їх сплати залежить безперебійність та безпека постачання газу в регіоні. В опалювальний сезон питання розрахунків стоїть особливо гостро," - наголошує директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.

Для уникнення подібних ситуацій клієнти ТОВ "Волиньгаз збут" можуть укласти з компанією договір реструктуризації боргу зі складанням графіку його погашення. З такими клопотаннями споживачі газу можуть звернутися до Центрів обслуговування клієнтів на місцях. Крім того, за наявності підстав, споживачі газу можуть звернутися до органів субсидій про призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг.


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Теги: борг, газ, Волинь
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