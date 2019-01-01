Курс валют у Луцьку на 29 жовтня





Євро при купівлі становить – 27.414, продажу – 28.036.



Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.399.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.013, продаж – 6.644.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.852, а продаж – 25.225.Євро при купівлі становить – 27.414, продажу – 28.036.Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.399.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.013, продаж – 6.644.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію