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Курс валют у Луцьку на 29 жовтня

Курс валют у Луцьку на 29 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.852, а продаж – 25.225.

Євро при купівлі становить – 27.414, продажу – 28.036.

Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.399.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.013, продаж – 6.644.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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