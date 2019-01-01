вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

29 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
29 жовтня в народному календарі відзначають день Лонгина Сотника. Наші предки вважали його захисником від хвороб очей.

Іменини сьогодні святкують: Віола, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 29 жовтня

– Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.

– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.

– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.

– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.

– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.

– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.

Що можна робити 29 жовтня

1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.

Що не можна робити 29 жовтня

1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 29 жовтня, свято, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дніпрі стався вибух на маслозаводі
Сьогодні, 09:42
10-річна луцька спортсменка стала чемпіонкою міжнародних змагань із дзюдо
Сьогодні, 09:37
29 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:25
У Луцькому зоопарку вкрали папуг
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 29 жовтня
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
25 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг 25 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
25 жовтень, 09:18
24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті 24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті
24 жовтень, 09:17
20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 жовтень, 09:20
15 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 15 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
15 жовтень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Легендарний слоник і містичні підземелля: Луцьк очима Сашка Положинського
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині неповнолітні побили та пограбували хлопця: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
Сьогодні, 10:54
 0
Анічці було 3 місяці, коли матір відмовилася від неї: волонтери готують подарунки для дитини-сироти волинського Героя
Сьогодні, 10:45
 0
«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿