29 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:25
29 жовтня в народному календарі відзначають день Лонгина Сотника. Наші предки вважали його захисником від хвороб очей.
Іменини сьогодні святкують: Віола, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 жовтня
– Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.
– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.
– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.
– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.
Що можна робити 29 жовтня
1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.
Що не можна робити 29 жовтня
1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.
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Іменини сьогодні святкують: Віола, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 жовтня
– Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.
– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.
– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.
– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.
Що можна робити 29 жовтня
1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.
Що не можна робити 29 жовтня
1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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