29 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Іменини сьогодні святкують: Віола, - пише



Народні прикмети на 29 жовтня



– Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.



– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.



– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.



– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.



– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.



– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.



Що можна робити 29 жовтня



1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.



Що не можна робити 29 жовтня



1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 жовтня в народному календарі відзначають день Лонгина Сотника. Наші предки вважали його захисником від хвороб очей.Іменини сьогодні святкують: Віола, - пише 24 канал – Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.

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