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10-річна луцька спортсменка стала чемпіонкою міжнародних змагань із дзюдо

10-річна луцька спортсменка стала чемпіонкою міжнародних змагань із дзюдо
Волинянка Поліна Ковирнова стала переможницею Міжнародного турніру з дзюдо. Дівчинці – лише 10 років, проте вона змагалася у дорослій категорії, виступаючи проти суперниць, яким – 12-14 років.

«Це – престижні змагання, в яких взяло участь близько 800 спортсменів з України, Польщі, Білорусії, Румунії та Латвії. Кожен учасник мав по три сутички. І хоча Поліна змагалася із старшими дівчатами, усі три сутички вона виграла достроково», – розповів тато переможниці Сергій Ковирнов, який також є її персональним тренером, пише "Перший".

До змагань Поліну також готувала майстер спорту України із дзюдо Світлана Степанюк у луцькій ДЮСШ №2.

Займатися бойовими мистецтвами Поліна почала із 6 років. Спершу це було карате, пізніше – дзюдо та ММА.

Наразі Поліна Ковирнова уже є шестикратною чемпіонкою України із карате, чемпіонкою Волині із дзюдо, дворазовою чемпіонкою світу із хортингу (новий вид спортивних єдиноборств, який зародився в Україні. Походить від назви острову Хортиця, де була розташована Запорізька Січ, – ред.).

Цього разу спортсменка вперше виступала в дорослій категорії і виконала другий дорослий розряд.

«Поліна також займається ММА в клубі «Прайд», де її тренером є Олександр Кулаков. Через нього на нас вийшов бізнесмен Андрій Разумовський, який помітив здобутки Поліни і запропонував нам підтримку. Для нас це дуже важливо, адже держава зараз не фінансує спортсменів і все лягає на кишені батьків. Якщо на рік одне-два змагання – це ще можна тягнути самим, але в Поліни таких змагань може бути і 30 на рік», – розповів Сергій Ковирнов.

10-річна луцька спортсменка стала чемпіонкою міжнародних змагань із дзюдо
10-річна луцька спортсменка стала чемпіонкою міжнародних змагань із дзюдо

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Теги: Поліна Ковирнова, Сергій Ковирнов, Волинь, Інвестор, дзюдо, змагання
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