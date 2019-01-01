10-річна луцька спортсменка стала чемпіонкою міжнародних змагань із дзюдо

Поліна Ковирнова стала переможницею Міжнародного турніру з дзюдо. Дівчинці – лише 10 років, проте вона змагалася у дорослій категорії, виступаючи проти суперниць, яким – 12-14 років.



«Це – престижні змагання, в яких взяло участь близько 800 спортсменів з України, Польщі, Білорусії, Румунії та Латвії. Кожен учасник мав по три сутички. І хоча Поліна змагалася із старшими дівчатами, усі три сутички вона виграла достроково», – розповів тато переможниці Сергій Ковирнов, який також є її персональним тренером, пише "



До змагань Поліну також готувала майстер спорту України із дзюдо Світлана Степанюк у луцькій ДЮСШ №2.



Займатися бойовими мистецтвами Поліна почала із 6 років. Спершу це було карате, пізніше – дзюдо та ММА.



Наразі Поліна Ковирнова уже є шестикратною чемпіонкою України із карате, чемпіонкою Волині із дзюдо, дворазовою чемпіонкою світу із хортингу (новий вид спортивних єдиноборств, який зародився в Україні. Походить від назви острову Хортиця, де була розташована Запорізька Січ, – ред.).



Цього разу спортсменка вперше виступала в дорослій категорії і виконала другий дорослий розряд.



«Поліна також займається ММА в клубі «Прайд», де її тренером є Олександр Кулаков. Через нього на нас вийшов бізнесмен Андрій Разумовський, який помітив здобутки Поліни і запропонував нам підтримку. Для нас це дуже важливо, адже держава зараз не фінансує спортсменів і все лягає на кишені батьків. Якщо на рік одне-два змагання – це ще можна тягнути самим, але в Поліни таких змагань може бути і 30 на рік», – розповів Сергій Ковирнов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкастала переможницею Міжнародного турніру з дзюдо. Дівчинці – лише 10 років, проте вона змагалася у дорослій категорії, виступаючи проти суперниць, яким – 12-14 років.«Це – престижні змагання, в яких взяло участь близько 800 спортсменів з України, Польщі, Білорусії, Румунії та Латвії. Кожен учасник мав по три сутички. І хоча Поліна змагалася із старшими дівчатами, усі три сутички вона виграла достроково», – розповів тато переможниці, який також є її персональним тренером, пише " Перший ".До змагань Поліну також готувала майстер спорту України із дзюдоу луцькій ДЮСШ №2.Займатися бойовими мистецтвами Поліна почала із 6 років. Спершу це було карате, пізніше – дзюдо та ММА.Наразі Поліна Ковирнова уже є шестикратною чемпіонкою України із карате, чемпіонкою Волині із дзюдо, дворазовою чемпіонкою світу із хортингу (новий вид спортивних єдиноборств, який зародився в Україні. Походить від назви острову Хортиця, де була розташована Запорізька Січ, – ред.).Цього разу спортсменка вперше виступала в дорослій категорії і виконала другий дорослий розряд.«Поліна також займається ММА в клубі «Прайд», де її тренером є. Через нього на нас вийшов бізнесмен, який помітив здобутки Поліни і запропонував нам підтримку. Для нас це дуже важливо, адже держава зараз не фінансує спортсменів і все лягає на кишені батьків. Якщо на рік одне-два змагання – це ще можна тягнути самим, але в Поліни таких змагань може бути і 30 на рік», – розповів Сергій Ковирнов.

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