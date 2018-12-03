У Дніпрі стався вибух на маслозаводі
Сьогодні, 09:42
У Дніпрі стався вибух та пожежа на маслоекстракційному заводі ТОВ “Потоки”.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“28 жовтня о 21 год. 53 хв. в м. Дніпро по вул. Байкальська 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ „Потоки“ у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням”, — йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок вибуху зруйновалась складська будівлю на площі близько 4 тис. 200 м2. До гасіння залучалося 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“28 жовтня о 21 год. 53 хв. в м. Дніпро по вул. Байкальська 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ „Потоки“ у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням”, — йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок вибуху зруйновалась складська будівлю на площі близько 4 тис. 200 м2. До гасіння залучалося 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
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