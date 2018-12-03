У Дніпрі стався вибух на маслозаводі





Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



“28 жовтня о 21 год. 53 хв. в м. Дніпро по вул. Байкальська 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ „Потоки“ у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням”, — йдеться у повідомленні.



Жертв та постраждалих немає.



Внаслідок вибуху зруйновалась складська будівлю на площі близько 4 тис. 200 м2. До гасіння залучалося 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі стався вибух та пожежа на маслоекстракційному заводі ТОВ “Потоки”.Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.“28 жовтня о 21 год. 53 хв. в м. Дніпро по вул. Байкальська 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ „Потоки“ у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням”, — йдеться у повідомленні.Жертв та постраждалих немає.Внаслідок вибуху зруйновалась складська будівлю на площі близько 4 тис. 200 м2. До гасіння залучалося 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію