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На Волині через дитячі пустощі з вогнем горів житловий будинок

На Волині через дитячі пустощі з вогнем горів житловий будинок
У селі Воля Ковельська через дитячі пустощі з вогнем горіло підвальне приміщення житлового 2-поверхового будинку.

Про це під час оперативної наради в Ковельській РДА повідомив начальник міськрайонного відділу УДСНС України в області Володимир Войтанік, - пише ПроКовель.

Вогонь пошкодив ізоляцію електромережі, речі домашнього вжитку, 0,02 м кубічних дров.

Також він доповів, що 23 жовтня в селі Тойкут зайнялася господарська споруда. Вогонь знищив дах на площі 120 м квадратних, речі домашнього вжитку, двері, вікно, газову плиту, господарчий інвентар, пошкоджені стіни. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

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Теги: пожежа, Волинь
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