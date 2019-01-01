На Волині через дитячі пустощі з вогнем горів житловий будинок





Про це під час оперативної наради в Ковельській РДА повідомив начальник міськрайонного відділу УДСНС України в області Володимир Войтанік, - пише



Вогонь пошкодив ізоляцію електромережі, речі домашнього вжитку, 0,02 м кубічних дров.



Також він доповів, що 23 жовтня в селі Тойкут зайнялася господарська споруда. Вогонь знищив дах на площі 120 м квадратних, речі домашнього вжитку, двері, вікно, газову плиту, господарчий інвентар, пошкоджені стіни. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воля Ковельська через дитячі пустощі з вогнем горіло підвальне приміщення житлового 2-поверхового будинку.Про це під час оперативної наради в Ковельській РДА повідомив начальник міськрайонного відділу УДСНС України в області, - пише ПроКовель Вогонь пошкодив ізоляцію електромережі, речі домашнього вжитку, 0,02 м кубічних дров.Також він доповів, що 23 жовтня в селі Тойкут зайнялася господарська споруда. Вогонь знищив дах на площі 120 м квадратних, речі домашнього вжитку, двері, вікно, газову плиту, господарчий інвентар, пошкоджені стіни. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

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