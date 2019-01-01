На Волині через дитячі пустощі з вогнем горів житловий будинок
Сьогодні, 09:53
У селі Воля Ковельська через дитячі пустощі з вогнем горіло підвальне приміщення житлового 2-поверхового будинку.
Про це під час оперативної наради в Ковельській РДА повідомив начальник міськрайонного відділу УДСНС України в області Володимир Войтанік, - пише ПроКовель.
Вогонь пошкодив ізоляцію електромережі, речі домашнього вжитку, 0,02 м кубічних дров.
Також він доповів, що 23 жовтня в селі Тойкут зайнялася господарська споруда. Вогонь знищив дах на площі 120 м квадратних, речі домашнього вжитку, двері, вікно, газову плиту, господарчий інвентар, пошкоджені стіни. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
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Про це під час оперативної наради в Ковельській РДА повідомив начальник міськрайонного відділу УДСНС України в області Володимир Войтанік, - пише ПроКовель.
Вогонь пошкодив ізоляцію електромережі, речі домашнього вжитку, 0,02 м кубічних дров.
Також він доповів, що 23 жовтня в селі Тойкут зайнялася господарська споруда. Вогонь знищив дах на площі 120 м квадратних, речі домашнього вжитку, двері, вікно, газову плиту, господарчий інвентар, пошкоджені стіни. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
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