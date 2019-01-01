Уряд розширив державну підтримку програми будівництва доступного житла у 2019 році

Відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» ухвалили на виїзному засіданні уряду в Маріуполі. Проект доповнили нормою щодо визначення граничної вартості 1 кв. метра житла для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та міста Києва.Вона не може перевищувати опосередковану вартість, збільшену у 1,5 рази. До внесення змін в населених містах-супутниках столиці та обласних центрів гранична вартість приймалась як опосередкована без збільшуючого коефіцієнта, що унеможливлювало придбання житла в них. Люди купляли житло в Києві та обласних центрах з коефіцієнтом 1,75., – повідомляє перес-служба мінрегіону України.Внесені зміни нададуть можливість учасникам програми обирати більш дешеві об’єкти за межами міста Києва та обласних центрів. Крім того, проектом постанови передбачено, що Мінрегіон з 15 листопада до 1 грудня може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у разі загрози невикористання коштів до кінця бюджетного року.Завдяки розширенню державної підтримки програми будівництва доступного житла зі 100 до 400 млн гривень (Парламентом у першому читані прийнято зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення бюджетної програми на 300 млн грн) її зможуть отримати близько 950 родин, з яких 700 сімей ВПО та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.