Уряд розширив державну підтримку програми будівництва доступного житла у 2019 році
Сьогодні, 19:44
Відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» ухвалили на виїзному засіданні уряду в Маріуполі. Проект доповнили нормою щодо визначення граничної вартості 1 кв. метра житла для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та міста Києва.
Вона не може перевищувати опосередковану вартість, збільшену у 1,5 рази. До внесення змін в населених містах-супутниках столиці та обласних центрів гранична вартість приймалась як опосередкована без збільшуючого коефіцієнта, що унеможливлювало придбання житла в них. Люди купляли житло в Києві та обласних центрах з коефіцієнтом 1,75., – повідомляє перес-служба мінрегіону України.
Внесені зміни нададуть можливість учасникам програми обирати більш дешеві об’єкти за межами міста Києва та обласних центрів. Крім того, проектом постанови передбачено, що Мінрегіон з 15 листопада до 1 грудня може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у разі загрози невикористання коштів до кінця бюджетного року.
Завдяки розширенню державної підтримки програми будівництва доступного житла зі 100 до 400 млн гривень (Парламентом у першому читані прийнято зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення бюджетної програми на 300 млн грн) її зможуть отримати близько 950 родин, з яких 700 сімей ВПО та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.
Довідково: Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається громадянам, які зареєстровані в електронній черзі Держмолодьжитла, переважна більшість з яких — це учасники АТО/ООС та внутрішньо переміщені особи.
Проект постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» було розроблено Мінрегіоном з метою вдосконалення порядків надання та використання коштів за бюджетною програмою будівництва (придбання) доступного житла.
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Вона не може перевищувати опосередковану вартість, збільшену у 1,5 рази. До внесення змін в населених містах-супутниках столиці та обласних центрів гранична вартість приймалась як опосередкована без збільшуючого коефіцієнта, що унеможливлювало придбання житла в них. Люди купляли житло в Києві та обласних центрах з коефіцієнтом 1,75., – повідомляє перес-служба мінрегіону України.
Внесені зміни нададуть можливість учасникам програми обирати більш дешеві об’єкти за межами міста Києва та обласних центрів. Крім того, проектом постанови передбачено, що Мінрегіон з 15 листопада до 1 грудня може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у разі загрози невикористання коштів до кінця бюджетного року.
Завдяки розширенню державної підтримки програми будівництва доступного житла зі 100 до 400 млн гривень (Парламентом у першому читані прийнято зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення бюджетної програми на 300 млн грн) її зможуть отримати близько 950 родин, з яких 700 сімей ВПО та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.
Довідково: Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається громадянам, які зареєстровані в електронній черзі Держмолодьжитла, переважна більшість з яких — це учасники АТО/ООС та внутрішньо переміщені особи.
Проект постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» було розроблено Мінрегіоном з метою вдосконалення порядків надання та використання коштів за бюджетною програмою будівництва (придбання) доступного житла.
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