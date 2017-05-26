У Луцьку затримали водія «під кайфом», який пропонував патрульним хабар

У Луцьку водій з ознаками наркосп’яніння пропонував патрульним хабара.Зазначається, що 28 жовтня патрульні помітили автомобіль Dodge з технічною несправністю та зупинили водія, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.При спілкуванні поліцейські помітили ознаки наркотичного сп’яніння в 38-річного керманича та запропонували пройти відповідний огляд. Зрозумівши, що йому загрожує адмінвідповідальність, чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду – більше п’яти сотень гривень.Водія попередили про кримінал, але, оскільки той наполягав на своєму, його затримали і викликали слідчо-оперативну групу.Патрульні ж оформили на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.