Анічці було 3 місяці, коли матір відмовилася від неї: волонтери готують подарунки для дитини-сироти волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.є донькою захисника України, який влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО. Пройшов бойове хрещення у боях з сепаратистами у Дебальцево, в Ольховатці Донецької області. У січні-лютому 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, після чого наприкінці березня 2015 року був відправлений у свою частину – Закарпатську 128-му мукачівську гірсько-піхотну бригаду, яка на той момент дислокувалась у Херсонській області. На кінець квітня 2015 року Андрій перебував у Херсоні на полігоні, де як інструктор навчав молодих бійців, згодом був переведений у свою частину в м. Мукачево.25 травня 2015 року Кравчук Андрій Олександрович раптово помер у своїй частині, а в довідці про смерть було вказано кілька причин смерті, які, ймовірно, були спричинені його перебуванням у зоні АТО, контузіями та пораненнями - гостра серцева недостатність, набряк мозку. До демобілізації йому залишалось менше місяця, та побачити своїх чотирьох діток йому так і не судилось. Після смерті глави сімейства опікунство над дітьми взяла на себе бабуся Людмила Вікторівна, бо ж рідна мати відмовилася від своїх кровиночок, коли найменшенькій Анічці виповнилося 3 місяці.Цього року Аня пішла до другого класу. Дівчинка розповідає, що немає таких уроків, які б їй не подобалися. Анюті цікаво абсолютно все, незалежно математика це чи читання, письмо чи технології. І навіть соціальні уроки відвідує залюбки. Іменинниця уже встигла здобути багато друзів у стінах школи. А з підготовкою домашнього завдання маленькій школярці допомагає старша сестричка Настя, яка, поряд з бабусею, завоювала у дівчинки найбільший авторитет. Саме Настя навчила молодшу сестричку кататися на роликах і тепер це заняття для Ані є чи не найулюбленішим.Іще одним великим захопленням нашої іменинниці є співи. Дівчинка дуже багато часу приділяла музиці ще у садочку і зараз продовжує розвиватися у цьому ж напрямку та говорить, що в майбутньому мріє стати саме співачкою. Тому Аня разом із сестричкою почала займатись у вокальній студії "Жайворонки" Тетяни Ціхоцької. Окрім того, дівчинка бере уроки фортепіано у Настуні, так як старша сестричка грає на цьому інструменті ще з 5 років.У вільний від домашніх завдань час Аня любить переглядати мультфільми. Перевагу надає мультикам про розумних маленьких фіксиків та доброго і позитивного Лунтика.Аня зростає милою та добродушною, жодне живе створіння не може лишитися поза її увагою. От і своїх домашніх тваринок вона завжди наділяє частинкою свого тепла. Тож її улюбленці, кицька Моніка та собака Сніжинка, охоче проводять час з нашою іменинницею у спільних іграх.Наша іменинниця ще досить маленька, щоб самостійно подорожувати, проте цього року вона разом із братиком побувала в Австрії разом з дітками з таких же родин. В мріях нашої маленької красуні вже зовсім поруч Канада, США чи Велика Британія, саме тут хотіла б ще побувати.Про свої обов’язки у родині Аня говорить, що вони незначні: гарно вчитися у школі та слухатися бабусю і, по можливості, допомагати їй. А зі своїми братиками Дмитриком та Максимом наша іменинниця просто весело проводить час. Дівчинка щиро вдячна волонтерам та небайдужим людям, що підтримують її сім’ю морально та матеріально, дякує за усі подарунки та тепло, що вона отримує. А ще пригадує розваги у Порт-Сіті разом з волонтерами, бо ж саме це найбільше любить маленька дзиґа. І сподівається ще не раз туди потрапити.Окрім того, дівчинці з дитинства прищепили любов до Батьківщини. Вона каже, що Україна для неї - найкраща держава, де звучить солов’їна мова, де живуть щирі, веселі та милосердні люди. І не по-дитячому розмірковує, що особливої уваги та підтримки заслуговують дітки з дитячих будинків, дітки з ДЦП і з вадами мовлення.Бабуся Людмила Вікторівна, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя та ще й двох інших онуків, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд, контактний номер: 0509734484 та 0989481450.КРАВЧУК АННА - невдовзі 8 років (30.10.2011). Ківерцівсткий р-н. Зріст: 128; Розмір взуття: 33.