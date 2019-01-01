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Волинянину, у якого знайшли набої, «світить» тюрма

Волинянину, у якого знайшли набої, «світить» тюрма
У Горохові поліцейські вилучили у чоловіка набої.

Так, 28 жовтня, на вулиці Луцькій у Горохові поліцейські вилучили у 46-річного жителя Горохівського району 21 набій калібру 7,62 мм, - пише ГУНП у Волинській області.

Боєприпаси виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на Волині триває місячник добровільної здачі зброї.




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Теги: набої, волинянин
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