Волинянину, у якого знайшли набої, «світить» тюрма
Сьогодні, 20:18
У Горохові поліцейські вилучили у чоловіка набої.
Так, 28 жовтня, на вулиці Луцькій у Горохові поліцейські вилучили у 46-річного жителя Горохівського району 21 набій калібру 7,62 мм, - пише ГУНП у Волинській області.
Боєприпаси виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на Волині триває місячник добровільної здачі зброї.
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Так, 28 жовтня, на вулиці Луцькій у Горохові поліцейські вилучили у 46-річного жителя Горохівського району 21 набій калібру 7,62 мм, - пише ГУНП у Волинській області.
Боєприпаси виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на Волині триває місячник добровільної здачі зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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