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Порізана ножем жінка ховалась у хліві: на Волині чоловік-садист знущався над сім'єю

Порізана ножем жінка ховалась у хліві: на Волині чоловік-садист знущався над сім'єю
Волинянин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки із дружиною, вдарив її кухонним ножем в живіт. Внаслідок цього жінка отримала тілесні ушкодження, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - пише Конкурент.

Зі слів обвинуваченого, сварка трапилася у день виборів президента України, 21 липня. Він розповів, що опісля того, як проголосував, зустрівся із друзями та вживав спиртне. Через погіршення самопочуття пішов додому. Оскільки діти заважали спати, наказав дружині забрати дітей і вийти на вулицю. Зачинивши за ними двері зсередини, ліг відпочивати. Як відбувались подальші обставини з ножем, він не пам’ятає. Однак зізнався, що поранив дружину, та вважав, що рана не глибока.

Потерпіла ж, розповіла, що через годину вона хотіла нагодувати дітей, однак чоловік сказав, що двері не відчинить, тому вона залишилась на вулиці. Через деякий час він відчинив двері та почав викидати подушки з дому, наніс удар в обличчя та сказав, що вона з дітьми будуть жити на вулиці. Опісля удару ножем діти забрали її подалі з будинку. А згодом жінка разом з молодшими дітьми залізли на горище хліва.

Цю ситуацію допомогла пережити сусідка, яка викликала спочатку фельдшера, а потім і швидку медичну допомогу.

Потерпіла розповіла, що нині із дітьми проживає в будинку батьків, повертатися в спільний будинок наміру не має, оскільки діти не бажають надалі проживати з таким батьком. До того ж, чоловік зазвичай перебуває в стані алкогольного сп’яніння, у зв’язку з чим влаштовує сварки та бійки.

Ото ж в результаті суд ухвалив визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

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Теги: суд, волинянин, жінка, поранення
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