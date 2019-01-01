У місті на Волині школа відсвяткувала ювілей. ФОТО





На святкування завітали міський голова Олег Кіндер та секретар міської ради Віра Федосюк, які є випускниками цього навчального закладу, заступник міського голови Ігор Прокопів, начальник управління освіти Віктор Бичковський, педагогічна та учнівська спільнота, ветерани та випускники, - йдеться на



Зі святом усіх привітав директор школи, який її очолює чверть століття, Валерій Кубай. Він висловив подяку міській владі, управлінню освіти за активну співпрацю та сприяння у розвитку закладу.



До присутніх звернувся міський голова Олег Кіндер. Він пригадав історію, перегорнув кадри зі шкільних років та щиро подякував учителям за багаж знань, яскраві спогади.



Олег Олексійович побажав нинішньому колективу берегти та примножувати традиції сьомої школи.



У вир спогадів поринула ще одна випускниця, а нині секретар міської ради Віра Федосюк. Віра Іванівна, за її словами, продовжує навчатись у рідній школі, адже тепер її діти стали учнями цього ж закладу.



З нагоди ювілею педагогічному колективу оголосили подяку за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, творчу ініціативність, високі здобутки у навчально-виховному процесі, становленні й розвитку сучасного освітнього закладу. А також від міської влади у подарунок школа отримала телевізор.



Впродовж свята звучало чимало теплих слів на адресу нинішніх педагогів та ветеранів, тих, хто надихає, окрилює, веде стежками знань та своє серце віддає дітям. А святкового настрою додали концертні номери, які підготували учителі разом зі своїми вихованцями.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у народному домі "Просвіта" відбулись урочистості з нагоди 45-річчя ЗЗСО «Ліцей №7».На святкування завітали міський головата секретар міської ради, які є випускниками цього навчального закладу, заступник міського голови, начальник управління освіти, педагогічна та учнівська спільнота, ветерани та випускники, - йдеться на сайті Ковельської міськради. Зі святом усіх привітав директор школи, який її очолює чверть століття,. Він висловив подяку міській владі, управлінню освіти за активну співпрацю та сприяння у розвитку закладу.До присутніх звернувся міський голова Олег Кіндер. Він пригадав історію, перегорнув кадри зі шкільних років та щиро подякував учителям за багаж знань, яскраві спогади.Олег Олексійович побажав нинішньому колективу берегти та примножувати традиції сьомої школи.У вир спогадів поринула ще одна випускниця, а нині секретар міської ради. Віра Іванівна, за її словами, продовжує навчатись у рідній школі, адже тепер її діти стали учнями цього ж закладу.З нагоди ювілею педагогічному колективу оголосили подяку за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, творчу ініціативність, високі здобутки у навчально-виховному процесі, становленні й розвитку сучасного освітнього закладу. А також від міської влади у подарунок школа отримала телевізор.Впродовж свята звучало чимало теплих слів на адресу нинішніх педагогів та ветеранів, тих, хто надихає, окрилює, веде стежками знань та своє серце віддає дітям. А святкового настрою додали концертні номери, які підготували учителі разом зі своїми вихованцями.

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