На Київщині підліток розбився на джипі батьків





До поліції надійшло повідомлення від випадкових свідків щодо ДТП, - інформує ГУНП у в Київській області.



Поліція з’ясувала, неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків та разом з трьома неповнолітніми друзями 14 та 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця мандрівка закінчилася трагічно.



Пасажири позашляховика наразі перебувають у місцевій лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.



Поліція встановлює всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині 14-річний підліток не впорався з керуванням батьківським позашляховиком і загинув.До поліції надійшло повідомлення від випадкових свідків щодо ДТП, - інформує ГУНП у в Київській області.Поліція з’ясувала, неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків та разом з трьома неповнолітніми друзями 14 та 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця мандрівка закінчилася трагічно.Пасажири позашляховика наразі перебувають у місцевій лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.Поліція встановлює всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Слідство триває.

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