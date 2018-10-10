На Київщині підліток розбився на джипі батьків
Сьогодні, 18:40
На Київщині 14-річний підліток не впорався з керуванням батьківським позашляховиком і загинув.
До поліції надійшло повідомлення від випадкових свідків щодо ДТП, - інформує ГУНП у в Київській області.
Поліція з’ясувала, неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків та разом з трьома неповнолітніми друзями 14 та 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця мандрівка закінчилася трагічно.
Пасажири позашляховика наразі перебувають у місцевій лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Поліція встановлює всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Слідство триває.
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До поліції надійшло повідомлення від випадкових свідків щодо ДТП, - інформує ГУНП у в Київській області.
Поліція з’ясувала, неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків та разом з трьома неповнолітніми друзями 14 та 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця мандрівка закінчилася трагічно.
Пасажири позашляховика наразі перебувають у місцевій лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Поліція встановлює всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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