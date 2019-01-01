Луцькі депутати сходили в басейн і сауну. ФОТО

Депутати Луцької міської ради проінспектували СДЮШОР з плавання: перевірили роботу комунального закладу зсередини, побували у «лазні», забиралися на дах, говорили про здобутки і проблеми та «прикидали», скільки ж мільйонів потрібно, аби зробити із закладу «цукерочку» всеукраїнського рівня.Відвідували спортшколу обранці луцької громади 29 жовтня.Насамперед директор спортивної школи з плаванняповів делегацію міськради до «жабурятника». Вхід до дитячого басейну знадвору і поки – один, тож хлопчики та дівчатка мають наразі спільне приміщення для переодягань. Це приміщення – маленький коридорчик відразу за основними вхідними дверима, розминутися практично немає де.Директор каже, що це таки проблема: «Були спроби врегулювати питання таким чином, аби влаштовувати тренування для хлопців і дівчат у різні дні, це б вже трохи зменшило кількість людей в приміщенні, але не вдалося, бо кожному виходило по-різному. Приміщення і справді маленьке, там змушені перевдягатися і хлопці й дівчата, але це питання узгоджене з батьками».Додає, що не все так погано, адже рішення проблеми вже мають – з протилежної сторони басейну добудовують ще один вхід, більше того, він буде додатково обладнаний пандусом.Депутати схвалили таку ініціативу, тим паче, що кошторис і проект прибудови і входу вже є.Пропонували також використати приміщення гаражу, що поруч, як додаткову переодягальню. Олександр Сологуб сказав, що ідея – хороша, от тільки, аби були гроші. На цьому питанні ініціативність депутатів впала, але вони пообіцяли подумати про виділення коштів із депутатського фонду. Заглянути всередину таки не вдалося.«СДЮШОР плавання міста Луцька входить в десятку кращих шкіл України, тому і умови повинні бути відповідними. Зважаючи на те, що будівлі вже близько 50-ти років, то поки рятуємося частковими та косметичними ремонтними роботами. Наразі основна проблема – дах», – говорить Олександр Сологуб і проводить депутатську колегію на третій поверх, звідки можна побачити великий басейн та безпосередньо проблеми покрівлі.Дорогою розповідає, що у 2017 році частково починали проводити ремонтні роботи, зокрема взялися за машинне відділення. Також зробили капітальний ремонт малої ванни басейну, капітальний ремонт сходів, їх облаштували пандусом, прочистили вентиляційну систему у великій та малій ваннах, замінили електричну проводку у великій ванні басейну. Більше того, встановили теплові насоси вартістю 1 мільйон 400 тисяч гривень.У 2018 році продовжили, але вже меншими розмахами – пофарбували стіни у великій ванні басейну та гардеробному приміщенні, замінили розподільчі доріжки у великій ванні басейну та встановили нові електроприлади – водонагрівачі та теплові насоси (у порівнянні зі старими використовують на 145 тис. кВт в рік менше електроенергії).Поки підіймалися нагору, то паралельно заглянули до спортивної зали, яка знаходиться на другому поверсі. Виявляється, у СДЮШОР плавання є не тільки басейн, але й сучасна «тренажерка». У 2018 році склад обладнання оновили, то ж наразі у доступі є 6 спецтренажерів для гребкової зони, 1 бігова доріжка, 3 «плейбокси», 4 канати, 6 фітболів, 28 шведських стінок, та 26 комплексних тренажерів.«Міська рада та департамент допомагають по максимуму, аби наші спортсмени могли реалізовуватися», – каже директор спортшколи. Зазначає, що цьогоріч вихованці мають вже достатньо хороших здобутків – близько 33 медалей та 3000 очок в цілому.Зупинилися на третьому поверсі поблизу з виходом на балкон басейну, де саме займалися діти. У роботі – кожна доріжка. Олександр Сологуб каже, що у зв’язку з тим, що декілька тренерів пішли зі школи, мовляв, не влаштовувала зарплата, то дітей довелося «розкидати» між тими, хто лишився, відповідно підвищувати їм ставку. Переконує, що показники успішності від цього не впали.Показує вихід на дах. «Тут купа грибку. Дах затікає, а скоро зима. Є проблема, що немає достатнього нахилу, тож коли дощить, то мінвата, яка за стандартами повинна бути, просто почне розриватися. Питання потрібно терміново вирішувати, бо зараз все стікає там де конденсат і прямо на голову», – говорить директор басейну.Додає, що дах потрібно оновлювати і «донакривати» терміново. Депутати повідомили, що на це потрібно орієнтовно 400 тисяч.Міська влада ж нагадує, що спільно з адміністрацією закладу вони провели значну роботу з реконструкції матеріально-спортивної бази СДЮСШОР, що забезпечує безперебійну роботу споруди, однак зупинятися на цьому не можна і потрібно негайно вирішувати термінові проблеми, зокрема і з дахом.Під кінець Олександр Сологуб показав кімнату «Х». На дверях табличка «реабілітаційний центр», а всередині – сауна, хоча на неї поки це мало схоже. Складське приміщення зі стаціонарною лазнею і купою мотлоху та будматеріалів. Показує дах із купою грибку, глибоку ванну і кімнату з дерев’яною оббивкою. Колись це була діюча лазня, наразі – мрія знову відновити роботу належним чином.Пояснює, що для здоров’я дітей це дуже корисно, але фонд басейну не має змоги оплатити ремонт, тож просить підтримки у міської влади. Обранці громади обіцяли подумати.