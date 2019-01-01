Бізнесмен не хоче повертати волинській громаді ставок вартістю понад 6 мільйонів





Про це повідомляє пресслужба



Нагадаємо, підприємець робив усе для того, у тому числі звертався в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.



Попри це, тепер, згідно з рішенням суду касаційної інстанції, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді села Городище Луцького району земельної ділянки водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 мільйон гривень, яку використовував безпідставно місцевий підприємець.Про це повідомляє пресслужба прокуратура Волині Нагадаємо, підприємець робив усе для того, у тому числі звертався в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.Попри це, тепер, згідно з рішенням суду касаційної інстанції, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію