вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бізнесмен не хоче повертати волинській громаді ставок вартістю понад 6 мільйонів

Бізнесмен не хоче повертати волинській громаді ставок вартістю понад 6 мільйонів
На Волині прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді села Городище Луцького району земельної ділянки водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 мільйон гривень, яку використовував безпідставно місцевий підприємець.

Про це повідомляє пресслужба прокуратура Волині.

Нагадаємо, підприємець робив усе для того, у тому числі звертався в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.

Попри це, тепер, згідно з рішенням суду касаційної інстанції, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура Волині, ставок, громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Уряд розширив державну підтримку програми будівництва доступного житла у 2019 році
Сьогодні, 19:44
Бізнесмен не хоче повертати волинській громаді ставок вартістю понад 6 мільйонів
Сьогодні, 19:30
Порізана ножем жінка ховалась у хліві: на Волині чоловік-садист знущався над сім'єю
Сьогодні, 19:21
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 жовтня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинська громада співпрацюватиме з польською гміною Волинська громада співпрацюватиме з польською гміною
26 жовтень, 00:28
Волинським громадам розповіли, як підняти рівень життя населення ОТГ Волинським громадам розповіли, як підняти рівень життя населення ОТГ
19 жовтень, 03:48
На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів
16 жовтень, 18:17
Лучанку, яка хотіла орендувати житло, «розвели» шахраї Лучанку, яка хотіла орендувати житло, «розвели» шахраї
15 жовтень, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада збирає термінову сесію через рішення уряду щодо Юрія Погуляйка
Сьогодні, 12:27
 1
Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
Сьогодні, 23:23
 0
У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Біля Офісу Президента відбулась акція проти розведення військ
Сьогодні, 22:46
 0
Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Сьогодні, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿