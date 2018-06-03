На дорогах Волині для вантажівок ввели вагові обмеження





Про це повідомляє пресслужба



На автомобільних дорогах експлуатується 180 мостів і шляхопроводів. Переважну більшість цих штучних споруд збудовано у післявоєнні роки і термін їх експлуатації наблизився до граничного. До того ж, вони споруджувались за технічними нормами на той час навантаження, які не відповідають сучасним.



З метою недопущення передчасних руйнувань мостів та шляхопроводів на автошляхах державного значення, що перебувають у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області, вжито ряд попереджувальних заходів. Серед них – встановлення обмеження руху штучними спорудами, які не відповідають сучасним навантаженням. Таких по результатах проведеного комісійного обстеження визначено 12 одиниць, зокрема мости, що розташовані на таких автодорогах.







Перед вказаними штучними спорудами наразі проводяться роботи по встановленню дорожніх знаків, що інформують водіїв про фактичні допустимі для проїзду вагові параметри транспортних засобів (загальна маса/навантаження на вісь).



Закликають водіїв не ігнорувати вимоги цих обмежувальних дорожніх знаків, адже від дисциплінованості та відповідальності керманичів залежить не лише технічний стан штучних споруд, а й їх безпека.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорогах державного значення Волинської області ввели обмеження для проїзду великовагового транспортного засобу.Про це повідомляє пресслужба САД у Волинській області. На автомобільних дорогах експлуатується 180 мостів і шляхопроводів. Переважну більшість цих штучних споруд збудовано у післявоєнні роки і термін їх експлуатації наблизився до граничного. До того ж, вони споруджувались за технічними нормами на той час навантаження, які не відповідають сучасним.З метою недопущення передчасних руйнувань мостів та шляхопроводів на автошляхах державного значення, що перебувають у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області, вжито ряд попереджувальних заходів. Серед них – встановлення обмеження руху штучними спорудами, які не відповідають сучасним навантаженням. Таких по результатах проведеного комісійного обстеження визначено 12 одиниць, зокрема мости, що розташовані на таких автодорогах.Перед вказаними штучними спорудами наразі проводяться роботи по встановленню дорожніх знаків, що інформують водіїв про фактичні допустимі для проїзду вагові параметри транспортних засобів (загальна маса/навантаження на вісь).Закликають водіїв не ігнорувати вимоги цих обмежувальних дорожніх знаків, адже від дисциплінованості та відповідальності керманичів залежить не лише технічний стан штучних споруд, а й їх безпека.

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