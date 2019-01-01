На Волині затримали нелегала з Грузії





Про це повідомляє



Порушник ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території Рожищенського району, де і був затриманий вранці.



Наразі мігранта помістили до Волинського ПТПІ.



Завтра, 30 жовтня, на нього очікує суд та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» на Волині затримали громадянина Грузії, який перебував без документів на право проживання в Україні.Про це повідомляє міграційна служба Волині Порушник ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території Рожищенського району, де і був затриманий вранці.Наразі мігранта помістили до Волинського ПТПІ.Завтра, 30 жовтня, на нього очікує суд та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.

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