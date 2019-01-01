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На Волині затримали нелегала з Грузії

На Волині затримали нелегала з Грузії
В рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» на Волині затримали громадянина Грузії, який перебував без документів на право проживання в Україні.

Про це повідомляє міграційна служба Волині.

Порушник ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території Рожищенського району, де і був затриманий вранці.

Наразі мігранта помістили до Волинського ПТПІ.

Завтра, 30 жовтня, на нього очікує суд та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.

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Теги: мігрант, Волинь, грузин
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Коментарі 1
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та дайте йому час щоб він навідкривав в обл шаурму бейрутів і щоб наші заробітчани могли перекусити ситно після тяжких заробітків за кордоном та зрозумійте ви його
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