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Українці зможуть купувати валюту і метали без обмежень

Українці зможуть купувати валюту і метали без обмежень
Нацбанк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або у системах онлайн-банкінгу.

Свою дію припиняє і вимога щодо подання до банку документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти, повідомляє НБУ.

Зміни набувають чинності 5 листопада.

За прогнозами Нацбанку, ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок, адже більшість операцій з валюти не перевищує 150 тис. грн. До того ж загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними.

– Водночас чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу та інвесторів у цьому році сягає майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд, – йдеться на сайті Нацбанку.

Лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дали змогу Нацбанку скасувати у цьому році вже понад 30 валютних обмежень, зокрема й для населення.

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Теги: валюта, НБУ, купівля, метал
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