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Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО

Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
Хірурги Ковельського МТМО провели подвійну операція пацієнту, в якого виявили пухлину нирки.

Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.

"Пацієнт, не маючи скарг з боку сечової системи, вирішив пройти профілактичне УЗД обстеження нирок. В ході обстеження була виявлена величезна пухлина правої нирки розміром 8см!

Хворого було скеровано на комп'ютерну томографію для дообстеження, під час якої була підтверджена пухлина правої нирки та виявилено калькульозний холецистит.

Лікарями прийнято рішення одномоментно провести ОДРАЗУ ДВІ ОПЕРАЦІЇ: лапароскопічну правобічну нефректомію (видалення нирки) та холецистектомію (видалення жовчного міхура).

Оперативне втручання пройшло успішно, наразі пацієнт почуває себе задовільно.

Зауважимо, що 70% пухлин нирки немає ніяких клінічних ознак і протікає безсимптомно‼

Тому піклуйтесь про своє здоров'я та періодично проходьте профілактичні обстеження!", - йдеться в дописі.

Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО

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Теги: Ковельське МТМО, нирка, пухлина, операція
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