Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції
Сьогодні, 00:46
У Луцьку виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку.
Про це йдеться на facebook-сторінці Сервісні центри МВС у Волинській області.
"У кінці робочого дня працівники Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.
Лучанин мав намір перереєструвати CITROEN XARA PICASSO, яке було викрадено у Франції", - йдеться в дописі.
Водночас, волинян закликають звертатись до фахівців сервісних центрів МВС, для того, аби перевірити історію автооїмобіля, перед тим, як купувати.
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Про це йдеться на facebook-сторінці Сервісні центри МВС у Волинській області.
"У кінці робочого дня працівники Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.
Лучанин мав намір перереєструвати CITROEN XARA PICASSO, яке було викрадено у Франції", - йдеться в дописі.
Водночас, волинян закликають звертатись до фахівців сервісних центрів МВС, для того, аби перевірити історію автооїмобіля, перед тим, як купувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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