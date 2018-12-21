Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції





Про це йдеться на facebook-сторінці



"У кінці робочого дня працівники Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.



Лучанин мав намір перереєструвати CITROEN XARA PICASSO, яке було викрадено у Франції", - йдеться в дописі.



Водночас, волинян закликають звертатись до фахівців сервісних центрів МВС, для того, аби перевірити історію автооїмобіля, перед тим, як купувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку.Про це йдеться на facebook-сторінці Сервісні центри МВС у Волинській області "У кінці робочого дня працівники Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.Лучанин мав намір перереєструвати CITROEN XARA PICASSO, яке було викрадено у Франції", - йдеться в дописі.Водночас, волинян закликають звертатись до фахівців сервісних центрів МВС, для того, аби перевірити історію автооїмобіля, перед тим, як купувати.

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