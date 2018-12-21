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Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції

Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції
У Луцьку виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це йдеться на facebook-сторінці Сервісні центри МВС у Волинській області.

"У кінці робочого дня працівники Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.

Лучанин мав намір перереєструвати CITROEN XARA PICASSO, яке було викрадено у Франції", - йдеться в дописі.

Водночас, волинян закликають звертатись до фахівців сервісних центрів МВС, для того, аби перевірити історію автооїмобіля, перед тим, як купувати.

Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції

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Теги: автомобіль, розшук, сервісний центр МВС
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