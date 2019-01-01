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Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО

Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО
Роботи представників Асоціації майстрів клаптикового шиття України вперше експонуються на міжнародному фестивалі печворку в Х’юстоні (США).

Про це Укрінформу повідомила прессекретар асоціації Таїса Паращук.

За її словами, майстрині з України презентують на 45-му ювілейному фестивалі в Х’юстоні чотири свої роботи: дві роботи Наталії Лашко, й ще по одній - Наталії Сафонової та Мірі Цой.

"Майстрині ще раз заявили світові про Україну та піднесли український печворк на якісно новий рівень розвитку та світового визнання", - зазначила Паращук.

Прессекретар асоціації також наголосила, що Лашко (майстриня з Кам’янець-Подільського) - одна із шести людей в світі, яка володіє технікою вишивки соломою. Цю техніку майстриня застосовує в клаптиковому шитті для створення унікальних портретних картин і клаптикових композицій. Саме її квілт "…Шла до нього, наче місячна царівна" номінований на найвищу нагороду фестивалю, за перемогу в якому змагалися сім тисяч робіт майстрів зі всього світу.

Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО
Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО

"Наталія Лашко, як переможець у своїй категорії, отримає можливість експонуватися в провідних музеях декоративно-прикладного мистецтва США та представляти свої роботи на профільних фестивалях і виставках протягом 2020 року. А також інформацію про майстриню, її роботу та Україну буде надруковано у всіх профільних виданнях Америки", - додала Паращук.

За її словами, паралельно в Києві на території Національного Києво-печерського історико-культурного заповідника триває виставка "Осінь в стилі печворк".

Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО

Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО
Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО

"У рамках проєкту презентовано 98 артоб’єктів у вигляді квілтів та клаптикових виробів низки майстринь печворку України, які вже отримали визнання на міжнародних виставках у США та в країнах Європи – Наталії Лашко, Тетяни Богачук, Ганни Бовсуновської, Наталії Сафонової та Тетяни Левченко. Також уперше на фестивалі печворку в Україні експонувалася колекція авторських квілтів відомої американської майстрині Ронди Денней, виконаних у техніці пігментного фарбування тканин та художнього квілтингу", - повідомила Паращук.

Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО
Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО
Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО

Вона підкреслила, що центральний експонат виставки – квілт Наталії Лашко "І постане Архангел Михаїл, той, що стоїть за синів народу твого …" - виконаний в унікальній авторській техніці, аналогів якої немає у світі. Був пошитий повністю вручну в рамках проєкту "Військово-польовий арт" й особливий тим, що матеріалом для цього квілта послугувала військова амуніція бійців АТО, які повернулися з війни додому. Також вся композиція закріплена на використаних знаряддях РПГ.

Виставка проходить у Великій лаврській дзвіниці (2-й поверх) з 10-ї до 17-ї години. Вона триватиме до 31 жовтня 2019 року.

Фестиваль печворку в Х’юстоні - це подія світового масштабу, під час проведення заходу експонується більше тисячі робіт декоративно-прикладного мистецтва, й на цю подію приїздять понад 100 тисяч відвідувачів щороку з усіх куточків світу. Конкурсні програми фестивалю мають призовий фонд у розмірі 97 750 доларів і розподіляються між переможцями восьми категорій.

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Теги: клаптикове шиття, фестиваль, квілт, квілтінг
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