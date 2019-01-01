На Волині посилено контролюватимуть питання якості харчування школярів та дошкільнят

Світлана Мишковець провела засідання робочої групи з питань контролю за якістю харчування в закладах освіти області.



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Відповідні доручення щодо посилення роботи в цій сфері на місцях були отримані під час селекторної урядової наради під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Відтак, контроль за якістю та безпекою харчування українських школярів виходить на новий рівень.



Не чекаючи конкретних вказівок та протокольних доручень, волинські посадовці уже напрацювали план заходів забезпечення якісного харчування у навчальних закладах області.



Окрім цього створена робоча група, до складу якої увійшли представники департаменту соціального захисту, управляння освіти, науки та молоді, управління агропромислового розвитку, управління охорони здоров’я облдержадміністрації та головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Представники згаданих управлінь облдержадміністрації пройдуть відповідне навчання у місті Києві.



На думку начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Богдана Лозинського, відповідальність за безпечне та якісне харчування у школах та дитячих садках повинна бути покладена на керівників освітніх закладів.



– Директори навчальних закладів повинні контролювати та реагувати на найменші порушення в сфері харчування школярів, – зазначила Світлана Мишковець. – Окрім цього, до контролю повинна бути залучена бракеражна комісія продуктів харчування та продовольчої сировини у школах. Директори шкіл та представники комісії, за умови наявності відповідних документів на руках, зобов’язанні щодня перевіряти чим годують школярів.



Варто зазначити, що до складу бракеражної комісії входить дирекція школи, медична сестра, батьки учнів, а також можуть бути включені депутати місцевих рад. Основними завданнями, які покладені на таку комісію, є запобігання харчових отруєнь, контроль за дотриманням технології приготування їжі, розширення асортиментного переліку страв, організація повноцінного харчування тощо.



Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області уже розроблений паспорт харчоблоку навчального закладу. Цей документ буде паправлений у кожний навчальний заклад області. Протягом тижня керівники повинні опрацювати та надіслати документ Держпродспоживслужбі для узагальнення.



– Отримавши паспорти харчоблоків навчальних закладів ми матимемо можливість вивчити ситуацію у школах та дитячих садках щодо матеріального забезпечення, знатимемо хто та як організовує харчовий процес. І найголовніше знатимемо наскільки безпечне та якісне харчування мають волинські діти, – зазначив Богдан Васильович. – На основі узагальненої інформації будуть розроблені рекомендації, обов’язкові до виконання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 жовтня 2019 року заступниця голови Волинської обласної державної адміністраціїпровела засідання робочої групи з питань контролю за якістю харчування в закладах освіти області.Про це інформує відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації Відповідні доручення щодо посилення роботи в цій сфері на місцях були отримані під час селекторної урядової наради під головуванням Прем’єр-міністра України. Відтак, контроль за якістю та безпекою харчування українських школярів виходить на новий рівень.Не чекаючи конкретних вказівок та протокольних доручень, волинські посадовці уже напрацювали план заходів забезпечення якісного харчування у навчальних закладах області.Окрім цього створена робоча група, до складу якої увійшли представники департаменту соціального захисту, управляння освіти, науки та молоді, управління агропромислового розвитку, управління охорони здоров’я облдержадміністрації та головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Представники згаданих управлінь облдержадміністрації пройдуть відповідне навчання у місті Києві.На думку начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, відповідальність за безпечне та якісне харчування у школах та дитячих садках повинна бути покладена на керівників освітніх закладів.– Директори навчальних закладів повинні контролювати та реагувати на найменші порушення в сфері харчування школярів, – зазначила Світлана Мишковець. – Окрім цього, до контролю повинна бути залучена бракеражна комісія продуктів харчування та продовольчої сировини у школах. Директори шкіл та представники комісії, за умови наявності відповідних документів на руках, зобов’язанні щодня перевіряти чим годують школярів.Варто зазначити, що до складу бракеражної комісії входить дирекція школи, медична сестра, батьки учнів, а також можуть бути включені депутати місцевих рад. Основними завданнями, які покладені на таку комісію, є запобігання харчових отруєнь, контроль за дотриманням технології приготування їжі, розширення асортиментного переліку страв, організація повноцінного харчування тощо.Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області уже розроблений паспорт харчоблоку навчального закладу. Цей документ буде паправлений у кожний навчальний заклад області. Протягом тижня керівники повинні опрацювати та надіслати документ Держпродспоживслужбі для узагальнення.– Отримавши паспорти харчоблоків навчальних закладів ми матимемо можливість вивчити ситуацію у школах та дитячих садках щодо матеріального забезпечення, знатимемо хто та як організовує харчовий процес. І найголовніше знатимемо наскільки безпечне та якісне харчування мають волинські діти, – зазначив Богдан Васильович. – На основі узагальненої інформації будуть розроблені рекомендації, обов’язкові до виконання.

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