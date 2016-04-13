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Працівник Нацбанку вимагав 50 тисяч доларів хабара за «валютну» ліцензію. ФОТО

Працівник Нацбанку вимагав 50 тисяч доларів хабара за «валютну» ліцензію. ФОТО
У Києві затримали працівника Національного банку України, який за 50 тисяч доларів обіцяв підприємцю посприяти в отриманні ліцензії на обмін валюти.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“У вівторок, 29 жовтня 2019 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримано головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти коштами підприємця у сумі 50 тис. доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Працівник Нацбанку вимагав 50 тисяч доларів хабара за «валютну» ліцензію. ФОТО

Як встановлено досудовим розслідуванням, вказану суму головний спеціаліст НБУ хотів отримати від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Зазначається, що під час передачі частини обумовлених коштів службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Працівник Нацбанку вимагав 50 тисяч доларів хабара за «валютну» ліцензію. ФОТО

Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. На місці події тривають слідчі дії.

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Теги: хабар, НБУ, долари, обмін валют, ліцензія
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Коментарі 1
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коли погонять колежанку Гонтарєвої Рожкову ?..
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