На Волині водій з Прикарпаття влетів у кювет і перевернувся





Про це повідомляє сайт газети "



За попередніми даними, 54-річний житель Рогатина, що на Івано-Франківщині, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перевернувся.



Додають, що чоловікові пощастило і він отримав лише незначні тілесні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк–Львів сталася дорожньо-транспортна пригода між селами Сільце і Журавники Горохівського району.Про це повідомляє сайт газети " Волинь ".За попередніми даними, 54-річний житель Рогатина, що на Івано-Франківщині, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перевернувся.Додають, що чоловікові пощастило і він отримав лише незначні тілесні ушкодження.

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