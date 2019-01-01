На Волині водій з Прикарпаття влетів у кювет і перевернувся
Сьогодні, 08:41
На трасі Луцьк–Львів сталася дорожньо-транспортна пригода між селами Сільце і Журавники Горохівського району.
Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
За попередніми даними, 54-річний житель Рогатина, що на Івано-Франківщині, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перевернувся.
Додають, що чоловікові пощастило і він отримав лише незначні тілесні ушкодження.
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Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
За попередніми даними, 54-річний житель Рогатина, що на Івано-Франківщині, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перевернувся.
Додають, що чоловікові пощастило і він отримав лише незначні тілесні ушкодження.
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