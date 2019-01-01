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На Волині здійснили пів тисячі фактичних перевірок бізнесу: у всіх випадках – порушення

На Волині здійснили пів тисячі фактичних перевірок бізнесу: у всіх випадках – порушення
На Волині провели 494 фактичні перевірки бізнесу у січні-вересні цього року. Вони відбувалися без попередження.

Про це інформує сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.

Ревізори з’ясовували стан дотримання представниками підприємництва касової дисципліни, правильність проведення розрахункових операцій, наявність ліцензії на підакцизний товар та ведення передбаченої законом документації.

Під час кожної перевірки встановили порушення норм закону. Тож в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять представників бізнесу бути більш відповідальними та не допускати порушень. Насамперед, всі розрахункові операції повинні проводитися через належним чином зареєстровану та опломбовану касову техніку, а реалізація підакцизної продукції повинна здійснюватися лише за наявності ліцензії. Водночас представники підприємництва мають врахувати, що вимога щодо заповнення і ведення передбаченої документації – обов’язкова для виконання, - наголошують в ГУ ДПС у Волинській області.

Зауважують, що, лише дотримуючись положень закону, представники бізнесу, які зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, можуть уникнути штрафних санкцій.




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Теги: бізнес, перевірки, Волинь
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