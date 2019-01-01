Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
Сьогодні, 09:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.821, а продаж – 25.189.
Євро при купівлі становить – 27.369, продажу – 27.981.
Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.399.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.001, продаж – 6.627.
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Євро при купівлі становить – 27.369, продажу – 27.981.
Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.399.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.001, продаж – 6.627.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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