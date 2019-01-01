Виніс консерви, шоколадки, алкоголь: на Волині чоловік обікрав магазин





Так, 28 жовтня невідомий викрав алкогольні напої та продовольчі товари з магазину «Єкомаркет», що в селищі Турійськ, - інформує



Ним виявився 47-річний житель одного з сіл Турійського району, який раніше вже попадав у поле зору поліції. Інформація про виявлення злочину надійшла від охоронця магазину, який під час перегляду відео з камер спостереження виявив зловмисника та негайно повідомив поліцію.



Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.185 ч.2 Кримінального кодексу України «Крадіжка», санкція якої передбачає зокрема, до п’яти років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.

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