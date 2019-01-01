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Владика Михаїл очолив синодальний підрозділ

Владика Михаїл очолив синодальний підрозділ
На засіданні священного Синоду митрополита Луцького і Волинського Михаїла призначили керувати новоствореною комісією з питань монастирів та чернецтва.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ.

До його наступного засідання владика має подати пропозиції щодо персонального складу комісії. Добре відомо, що у єпархії напрацьовали чималий досвід у відновленні старих і спорудженні нових обителей, налагодженні монашого життя.

Окрім того, виконувачем обов’язки голови щойно створеного синодального видавничо-просвітницького управління призначили священника Івана Сидора, клірика Київської єпархії родом із Горохова. Управління нашої єпархії давно чекало, що з’явиться такий підрозділ, бо маємо чималі напрацювання і в цій галузі, тому готові ділитися досвідом.

За словами священників, ці проекти довгими роками не розглядались у патріархії УПЦ КП, тож надіються, що в ПЦУ становище зміниться.

Заступником голови богословсько-літургічної комісії став єпископ Кропивницький і Голованівський Марк (Левків), випускник Волинської духовної семінарії Київського патріархату, якого волиняни пам’ятають як першого ігумена відродженого Жидичинського монастиря.

З усіма рішеннями цього засідання Синоду можна ознайомитися за цим посиланням.

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Теги: митрополит Михаїл, синодальний підрозділ
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