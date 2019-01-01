Владика Михаїл очолив синодальний підрозділ
Сьогодні, 13:16
На засіданні священного Синоду митрополита Луцького і Волинського Михаїла призначили керувати новоствореною комісією з питань монастирів та чернецтва.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ.
До його наступного засідання владика має подати пропозиції щодо персонального складу комісії. Добре відомо, що у єпархії напрацьовали чималий досвід у відновленні старих і спорудженні нових обителей, налагодженні монашого життя.
Окрім того, виконувачем обов’язки голови щойно створеного синодального видавничо-просвітницького управління призначили священника Івана Сидора, клірика Київської єпархії родом із Горохова. Управління нашої єпархії давно чекало, що з’явиться такий підрозділ, бо маємо чималі напрацювання і в цій галузі, тому готові ділитися досвідом.
За словами священників, ці проекти довгими роками не розглядались у патріархії УПЦ КП, тож надіються, що в ПЦУ становище зміниться.
Заступником голови богословсько-літургічної комісії став єпископ Кропивницький і Голованівський Марк (Левків), випускник Волинської духовної семінарії Київського патріархату, якого волиняни пам’ятають як першого ігумена відродженого Жидичинського монастиря.
З усіма рішеннями цього засідання Синоду можна ознайомитися за цим посиланням.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ.
До його наступного засідання владика має подати пропозиції щодо персонального складу комісії. Добре відомо, що у єпархії напрацьовали чималий досвід у відновленні старих і спорудженні нових обителей, налагодженні монашого життя.
Окрім того, виконувачем обов’язки голови щойно створеного синодального видавничо-просвітницького управління призначили священника Івана Сидора, клірика Київської єпархії родом із Горохова. Управління нашої єпархії давно чекало, що з’явиться такий підрозділ, бо маємо чималі напрацювання і в цій галузі, тому готові ділитися досвідом.
За словами священників, ці проекти довгими роками не розглядались у патріархії УПЦ КП, тож надіються, що в ПЦУ становище зміниться.
Заступником голови богословсько-літургічної комісії став єпископ Кропивницький і Голованівський Марк (Левків), випускник Волинської духовної семінарії Київського патріархату, якого волиняни пам’ятають як першого ігумена відродженого Жидичинського монастиря.
З усіма рішеннями цього засідання Синоду можна ознайомитися за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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