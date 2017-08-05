Суд оштрафував водія, який в'їхав у автомобіль головного лікаря Ковельського МТМО





У Ковельському міськрайонному суді розглянули справу щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в другій половині дня 11 вересня 2019 року на нерегульованому перехресті вулиць Вербицького та Чубинського, - пише



Нагадаємо, мікроавтобус Volkswagen,



В судовому засіданні ковельчанин, який перебував за кермом буса, свою провину визнав частково. Він пояснив, що не побачив дорожнього знака, який був закритий гіллям дерева, тому допустив зіткнення з легковим автомобілем. Постанову слідчого від 23 вересня про закриття кримінального провадження у справі не оспорював, а тілесних ушкоджень під час ДТП ніхто не отримав.



Однак провину водія мікроавтобуса поліція довела доказами, в тому числі й вищевказаною постановою, згідно з якою, під час досудового розслідування встановлено порушення ним Правил дорожнього руху.



Головуюча по справі суддя Ірина Логвинюк своєю постановою оштрафувала Олександра Єрмачкова на 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 гривень, та стягнула з нього в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд притягнув до адміністративної відповідальності ковельчанина, який причетний до аварії двох автомобілів.У Ковельському міськрайонному суді розглянули справу щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в другій половині дня 11 вересня 2019 року на нерегульованому перехресті вулиць Вербицького та Чубинського, - пише Район.Ковель Нагадаємо, мікроавтобус Volkswagen, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу легковику Chevrolet Epica головного лікаря Ковельського МТМО Олега Самчука , що рухався головною, внаслідок чого допустив зіткнення з цим транспортним засобом.В судовому засіданні ковельчанин, який перебував за кермом буса, свою провину визнав частково. Він пояснив, що не побачив дорожнього знака, який був закритий гіллям дерева, тому допустив зіткнення з легковим автомобілем. Постанову слідчого від 23 вересня про закриття кримінального провадження у справі не оспорював, а тілесних ушкоджень під час ДТП ніхто не отримав.Однак провину водія мікроавтобуса поліція довела доказами, в тому числі й вищевказаною постановою, згідно з якою, під час досудового розслідування встановлено порушення ним Правил дорожнього руху.Головуюча по справі суддя Ірина Логвинюк своєю постановою оштрафувала Олександра Єрмачкова на 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 гривень, та стягнула з нього в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.

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