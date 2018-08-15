Сину депутата продали землю в Луцьку

Євгенія Ткачука Олександру спільно з Богданом Линником продали земельну ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.



Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.



Йдеться про земельну ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення на вулиці Ветеранів, 2-б у площею 0,0104 га.



Раніше депутати погодили проведення експертної оцінки цієї землі для подальшого будівництва та обслуговування на ній об'єкта комерційного призначення. Земельну ділянку оцінили в 54 475 гривень, тож за таку суму її й продали.



"За" проголосували 24 із 29 обранців громади.

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