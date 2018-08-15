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Сину депутата продали землю в Луцьку

Сину депутата продали землю в Луцьку
Сину депутата Луцькради Євгенія Ткачука Олександру спільно з Богданом Линником продали земельну ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про земельну ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення на вулиці Ветеранів, 2-б у площею 0,0104 га.

Раніше депутати погодили проведення експертної оцінки цієї землі для подальшого будівництва та обслуговування на ній об'єкта комерційного призначення. Земельну ділянку оцінили в 54 475 гривень, тож за таку суму її й продали.

"За" проголосували 24 із 29 обранців громади.

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Теги: син депутата, продаж землі, Луцькрада
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