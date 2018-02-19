Схеми уникнення відкритих торгів: як школа у Володимирі-Волинському купувала меблі





В тому числі, одна зі шкіл Володимира-Волинського, - пише видання



Освітній заклад використав одну з найпоширеніших схем уникнення відкритих торгів — розділив одну закупівлю на декілька значно менших.



П'ять закупівель замість однієї



Сайт електронних закупівель «Prozorro» дає можливість державним установам помітно економити при проведенні закупівель, що за українським законодавством, вони і мають робити. Проблема полягає в тому, що деякі структури прагнуть не так економії, як не зовсім чистого прибутку, у зв’язку з чим винахідливо уникають процедури відкритих торгів. Вона повинна проводитись тоді, коли очікувана вартість товару перевищує 200 000 грн. І уникати її вигідно, перш за все, тим, хто хоче віддати перемогу «своїм» постачальникам.



Володимир-Волинська ЗОШ №5 імені Кореневського влітку цього року провела п’ять схожих між собою закупівель на загальну суму 325 962 грн. У чотирьох з них переможцем стало одне й те ж підприємство - «ОСВ Трейдинг». Купувала школа кухонні меблі та обладнання. CPV-код, який допомагає потенційним учасникам знаходити торги за видом продукції, всюди збігається.



Першу угоду уклали 12 липня. В рамках закупівлі, яку назвали «Кухонні меблі та обладнання» придбали одну електричну плиту вартістю 18 888 грн. Єдиним учасником і, відповідно, переможцем торгів стала київська фірма «ОСВ Трейдинг».



Їй же дісталась і наступна угода, яку уклали вже 29 числа. Цього разу володимир-волинська школа купила кухонних столів на 37 624 грн. Цінова пропозиція іншого учасника торгів, Олега Сливи, була нижчою — 30 000 грн. Тим не менш він сам відмовився від перемоги на користь киян.



В той же день «ОСВ Трейдинг» підписала угоду з володимир-волинськими освітянами ще на 63 568 грн. за п’ять мармітів — посудин для гарячих страв. Конкурентів знову не було.



Згодом школа докупила ще дві мийні ванни, за які заплатила 8 284 грн. Постачальник — вже знайоме підприємство «ОСВ Трейдинг».



«Якщо ми оголошуємо одну закупівлю, то є постачальники, які можуть, наприклад, здійснити поставку мармітів, але в них не буде електроплит, не буде сковороди. Ми роз’єднали, щоб другий раз не оголошувати закупівлі і щоб вони швидше пройшли. З меблями взагалі надзвичайно важко було, тому що ми стільки разів оголошували закупівлі і фактично далі змушені були шукати постачальника по прямому договору, тому що торги так і не відбулися. Тому такі справи», — пояснює директорка школи Ірина Костюк.



За кілька днів школа провела найдорожчу закупівлю, якій до «порогу» не вистачило лише кількох тисяч. Це договір на закупівлю столів і стільців на 197 600 грн. Постачальником став двадцятидворічний Назар Чимрук.



Як ФОП він зареєструвався лише рік тому, проте вже встиг заробити півтора мільйона гривень, продаючи меблі. Схоже, що підприємницьку жилку бізнесмен успадкував від родичів. Чоловік майже наздогнав свого батька, Олега Чимрука, який підписав контрактів всього на 200 000 грн. більше, ніж син. В свою чергу Микола Чимрук, голова сімейства, у свої 73 роки уклав договорів майже на три мільйони. А от матір Назара, Наталія, дещо відстає — підписала лише один договір на 166 000 грн.



Цікаво, що на чотирьох підприємців лише два контактні номери, які ще й збігаються з контактами ковельської фірми «Люкс Сервіс», якою опікується вищезгаданий Олег Чимрук.



Коли телефонуємо до Назара Чимрука і запитуємо, чому всі ФОПи мають спільні контакти, підприємець відповідає, що у них сімейний бізнес. Проте на запитання, чому в торгах беруть участь члени родини, а не компанія, хлопець відповідати відмовився.



«Ну я не знаю. Це бухгалтерія повинна на ці питання давати відповідь. Ну, чи не бухгалтерія, а підприємство, директор… Я не володію такою інформацією і вона може бути використана не на нашу користь», — коментує Чимрук молодший.



Відкриті торги передбачають більші строки подання пропозицій, більшу відкритість та більший контроль за перебігом тендеру. Це і служить причиною спроб уникнути саме такої форми проведення закупівель. «Роздроблює» свої закупівлі п’ята школа не вперше. Цю схему вона випробувала ще минулого року.



У липні 2018 школа купила дидактичних матеріалів в рамках НУШ на 67 395 грн. Купили 257 товарів, серед яких різні іграшки та навчальні матеріали. Договір підписали з єдиним учасником торгів Миколою Маліцьким.



Вже у серпні уклали договір, у якому очікувана вартість, сума, вимоги та переможець повністю дублюють описану вище закупівлю. Єдина відмінність — відсутність тендерної документації, тож об’єктивних законних причин для проведення двох закупівель замість однієї виокремити не можна.



Юристка Громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак зазначає: «Статтею 2 Закону про публічні закупівлі забороняється робити поділ предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів. Поділ предмету є тоді, коли, наприклад, певний товар, що має чотири однакові цифри коду Єдиного закупівельного словника, Замовник купує на суму, більшу 200 000,00 грн., і не проводить відкриті торги. Виняток становлять договори, укладені на додаткові кошти, зекономлені кошти тощо. За такий поділ встановлена адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 11900,00 грн., що накладається за рішенням суду»



«Сила правди» вже звернулась до Державної аудиторської служби з проханням перевірити, чи законно відбувся поділ предмету закупівлі, чи все ж таки з метою уникнення процедури відкритих торгів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На реформування української освітньої системи й далі активно виділяють кошти. Не менш активно їхні розпорядники освоюють способи незаконних «загравань» з процедурою публічних закупівель. Не пасе задніх і Волинь.В тому числі, одна зі шкіл Володимира-Волинського, - пише видання Сила правди. Освітній заклад використав одну з найпоширеніших схем уникнення відкритих торгів — розділив одну закупівлю на декілька значно менших.Сайт електронних закупівель «Prozorro» дає можливість державним установам помітно економити при проведенні закупівель, що за українським законодавством, вони і мають робити. Проблема полягає в тому, що деякі структури прагнуть не так економії, як не зовсім чистого прибутку, у зв’язку з чим винахідливо уникають процедури відкритих торгів. Вона повинна проводитись тоді, коли очікувана вартість товару перевищує 200 000 грн. І уникати її вигідно, перш за все, тим, хто хоче віддати перемогу «своїм» постачальникам.Володимир-Волинська ЗОШ №5 імені Кореневського влітку цього року провела п’ять схожих між собою закупівель на загальну суму 325 962 грн. У чотирьох з них переможцем стало одне й те ж підприємство - «ОСВ Трейдинг». Купувала школа кухонні меблі та обладнання. CPV-код, який допомагає потенційним учасникам знаходити торги за видом продукції, всюди збігається.Першу угоду уклали 12 липня. В рамках закупівлі, яку назвали «Кухонні меблі та обладнання» придбали одну електричну плиту вартістю 18 888 грн. Єдиним учасником і, відповідно, переможцем торгів стала київська фірма «ОСВ Трейдинг».Їй же дісталась і наступна угода, яку уклали вже 29 числа. Цього разу володимир-волинська школа купила кухонних столів на 37 624 грн. Цінова пропозиція іншого учасника торгів, Олега Сливи, була нижчою — 30 000 грн. Тим не менш він сам відмовився від перемоги на користь киян.В той же день «ОСВ Трейдинг» підписала угоду з володимир-волинськими освітянами ще на 63 568 грн. за п’ять мармітів — посудин для гарячих страв. Конкурентів знову не було.Згодом школа докупила ще дві мийні ванни, за які заплатила 8 284 грн. Постачальник — вже знайоме підприємство «ОСВ Трейдинг».«Якщо ми оголошуємо одну закупівлю, то є постачальники, які можуть, наприклад, здійснити поставку мармітів, але в них не буде електроплит, не буде сковороди. Ми роз’єднали, щоб другий раз не оголошувати закупівлі і щоб вони швидше пройшли. З меблями взагалі надзвичайно важко було, тому що ми стільки разів оголошували закупівлі і фактично далі змушені були шукати постачальника по прямому договору, тому що торги так і не відбулися. Тому такі справи», — пояснює директорка школиЗа кілька днів школа провела найдорожчу закупівлю, якій до «порогу» не вистачило лише кількох тисяч. Це договір на закупівлю столів і стільців на 197 600 грн. Постачальником став двадцятидворічний Назар Чимрук.Як ФОП він зареєструвався лише рік тому, проте вже встиг заробити півтора мільйона гривень, продаючи меблі. Схоже, що підприємницьку жилку бізнесмен успадкував від родичів. Чоловік майже наздогнав свого батька, Олега Чимрука, який підписав контрактів всього на 200 000 грн. більше, ніж син. В свою чергу Микола Чимрук, голова сімейства, у свої 73 роки уклав договорів майже на три мільйони. А от матір Назара, Наталія, дещо відстає — підписала лише один договір на 166 000 грн.Цікаво, що на чотирьох підприємців лише два контактні номери, які ще й збігаються з контактами ковельської фірми «Люкс Сервіс», якою опікується вищезгаданий Олег Чимрук.Коли телефонуємо до Назара Чимрука і запитуємо, чому всі ФОПи мають спільні контакти, підприємець відповідає, що у них сімейний бізнес. Проте на запитання, чому в торгах беруть участь члени родини, а не компанія, хлопець відповідати відмовився.«Ну я не знаю. Це бухгалтерія повинна на ці питання давати відповідь. Ну, чи не бухгалтерія, а підприємство, директор… Я не володію такою інформацією і вона може бути використана не на нашу користь», — коментує Чимрук молодший.Відкриті торги передбачають більші строки подання пропозицій, більшу відкритість та більший контроль за перебігом тендеру. Це і служить причиною спроб уникнути саме такої форми проведення закупівель. «Роздроблює» свої закупівлі п’ята школа не вперше. Цю схему вона випробувала ще минулого року.У липні 2018 школа купила дидактичних матеріалів в рамках НУШ на 67 395 грн. Купили 257 товарів, серед яких різні іграшки та навчальні матеріали. Договір підписали з єдиним учасником торгів Миколою Маліцьким.Вже у серпні уклали договір, у якому очікувана вартість, сума, вимоги та переможець повністю дублюють описану вище закупівлю. Єдина відмінність — відсутність тендерної документації, тож об’єктивних законних причин для проведення двох закупівель замість однієї виокремити не можна.Юристка Громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак зазначає: «Статтею 2 Закону про публічні закупівлі забороняється робити поділ предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів. Поділ предмету є тоді, коли, наприклад, певний товар, що має чотири однакові цифри коду Єдиного закупівельного словника, Замовник купує на суму, більшу 200 000,00 грн., і не проводить відкриті торги. Виняток становлять договори, укладені на додаткові кошти, зекономлені кошти тощо. За такий поділ встановлена адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 11900,00 грн., що накладається за рішенням суду»«Сила правди» вже звернулась до Державної аудиторської служби з проханням перевірити, чи законно відбувся поділ предмету закупівлі, чи все ж таки з метою уникнення процедури відкритих торгів.

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