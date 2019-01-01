Помер ветеран війни з Волині

Гірич Михайло Гнатович із Шацька.



Його серце перестало битися у вівторок, 29 жовтня, - повідомляє



На долю Михайла Гнатовича випало чимало випробувань. Народився він 6 вересня 1926 року. У 1944-у пішов служити в радянські війська, але спочатку йому довелося пройти усі кола саратовського пекла, де знаходилися запасні війська. Перемогу зустрів під Кенігсбергом (Калінінградом), побувавши у багатьох полках. Потім потрапив на Далекий Схід, у Маньчжурію. Служити довелося до 1951 року. Мав звання підполковника. За бойові заслуги його відзначили багатьма медалями та орденами «Великої Вітчизняної війни» ІІ ступеня і «За мужність». У мирний час працював завідувачем хати-читальні (теперішні клуби), секретарем комсомольської організації району і впродовж 36 років – трактористом.



Михайло Гнатович завжди був щирим та життєрадісним, мав хороше почуття гумору і дуже любив людей. Навіть у поважному віці у компанії ветеранів та найближчих людей міг затягнути веселу пісню не лише українською, а й польською та російською мовами, пожартувати і посміятися. Ветеран був активним у громадському житті селища, не пропускав заходів, пов’язаних із вшануванням дат Другої світової війни. Завжди гостинно зустрічав на своєму порозі вихованців Шацького БДЮТ, не втомлюючись розповідати їм про мандри воєнними дорогами. А діти горнулися до привітного і щирого дідуся-героя.



Відійшла у вічність добра, мудра, працьовита людина, що була прикладом гідності та добропорядності.



Світла пам’ять про Михайла Гірича назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і шанував.

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