Волинянин, який побив свою матір, заплатить штраф





Саме такий вирок зловмиснику виніс Нововолинський міський суд за вчиненні ним злочини, - пише



Так, 4 вересня мешканець Нововолинська у ході словесного конфлікту, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, підійшов до своєї матері та стільцем, який попередньо взяв в руку, наніс один удар в ліву руку потерпілої.



Пізніше, правоохоронці з’ясували, що побої відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень і відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 КК України. Тобто умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.



В судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Він розповів, що між ним та його матір`ю виник побутовий конфлікт, під час якого він, діючи на емоціях, наніс їй табуреткою удари по лівій руці, спричинивши їй тілесні ушкодження. Чоловік запевнив суд, що шкодує про вчинене і щиро кається, а також пообіцяв, що більше такого не повториться. Наголосив, що має самостійний дохід від тимчасових заробітків.



Окрім цього, у суді мама обвинуваченого просила її сина суворо не карати. Вона розповіла, що зараз відносини з ним покращились і вона ніяких претензій нього немає.



Розглянувши усі деталі та обставини справи, суд призначив зловмиснику покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинець, який під час побутового конфлікту побив свою маму, заплатить штраф.Саме такий вирок зловмиснику виніс Нововолинський міський суд за вчиненні ним злочини, - пише Нововолинськ.com.ua. Так, 4 вересня мешканець Нововолинська у ході словесного конфлікту, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, підійшов до своєї матері та стільцем, який попередньо взяв в руку, наніс один удар в ліву руку потерпілої.Пізніше, правоохоронці з’ясували, що побої відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень і відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 КК України. Тобто умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.В судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Він розповів, що між ним та його матір`ю виник побутовий конфлікт, під час якого він, діючи на емоціях, наніс їй табуреткою удари по лівій руці, спричинивши їй тілесні ушкодження. Чоловік запевнив суд, що шкодує про вчинене і щиро кається, а також пообіцяв, що більше такого не повториться. Наголосив, що має самостійний дохід від тимчасових заробітків.Окрім цього, у суді мама обвинуваченого просила її сина суворо не карати. Вона розповіла, що зараз відносини з ним покращились і вона ніяких претензій нього немає.Розглянувши усі деталі та обставини справи, суд призначив зловмиснику покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

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