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Волинянин, який побив свою матір, заплатить штраф

Волинянин, який побив свою матір, заплатить штраф
Нововолинець, який під час побутового конфлікту побив свою маму, заплатить штраф.

Саме такий вирок зловмиснику виніс Нововолинський міський суд за вчиненні ним злочини, - пише Нововолинськ.com.ua.

Так, 4 вересня мешканець Нововолинська у ході словесного конфлікту, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, підійшов до своєї матері та стільцем, який попередньо взяв в руку, наніс один удар в ліву руку потерпілої.

Пізніше, правоохоронці з’ясували, що побої відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень і відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 КК України. Тобто умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Він розповів, що між ним та його матір`ю виник побутовий конфлікт, під час якого він, діючи на емоціях, наніс їй табуреткою удари по лівій руці, спричинивши їй тілесні ушкодження. Чоловік запевнив суд, що шкодує про вчинене і щиро кається, а також пообіцяв, що більше такого не повториться. Наголосив, що має самостійний дохід від тимчасових заробітків.

Окрім цього, у суді мама обвинуваченого просила її сина суворо не карати. Вона розповіла, що зараз відносини з ним покращились і вона ніяких претензій нього немає.

Розглянувши усі деталі та обставини справи, суд призначив зловмиснику покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

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Теги: суд, Нововолинськ, побиття матері
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